L’entraîneur de Tyson Fury partage une image inédite de ‘Gypsy King’ à 28 pierres avant une incroyable transformation corporelle pour le premier combat de Deontay Wilder

L’incroyable parcours de Tyson Fury, du bord de la défaite au champion du monde des poids lourds, est encore une fois l’un des plus inspirants du sport.

Célèbre après avoir remporté le titre mondial des poids lourds de Wladimir Klitschko en 2015, Fury a pris du poids et semblait destiné à ne plus jamais se battre alors qu’il combattait ses propres démons personnels.

Le ‘Gypsy King’ aime la vie grâce à son amour de l’exercice et du combat

Pourtant, après avoir demandé de l’aide à un professionnel et être retombé amoureux de la boxe, le « Gypsy King » a réussi à perdre une quantité incroyable de poids et s’est à nouveau battu en 2018.

Bien que ses combats de retour quelque peu propices contre Sefer Seferi et Franceso Pianeta laissent beaucoup à désirer, Fury a ensuite affronté Deontay Wilder en décembre 2018 et avait l’air sensationnel.

En moins de deux ans à compter de cette nuit à Los Angeles, il avait regagné le championnat du monde des poids lourds et prouvé à toute personne aux prises avec des problèmes de santé mentale à quel point tout est possible.

L’entraîneur de force et de conditionnement physique de Fury et ami Kristian Blacklock faisait partie de l’incroyable voyage et a partagé une photo inédite du joueur de 33 ans en novembre 2017 sur Instagram montrant à quel point Fury avait à perdre en si peu de temps.

@kristianblacklock (Instagram)

Blacklock a partagé cette image de Fury de novembre 2017 sur son Instagram

Esther Lin/SHOWTIME

‘The Gypsy King’ est tristement célèbre pour avoir escaladé la toile au 12e round du premier combat de Wilder pour prouver à quiconque souffre qu’il peut aussi riposter

L’ancien entraîneur Ben Davison a toujours insisté sur le fait qu’il n’avait aucune idée de la durée de vie du réservoir d’essence de Fury dans ce combat au Staples Center après avoir perdu autant de poids, conduisant peut-être au renversement à la fin du combat.

Le Britannique remarquable a réussi à sortir de la toile et a ensuite terminé Wilder lors de leurs deuxième et troisième combats.

Maintenant, avec son poids et son régime de remise en forme parfaitement synchronisés une fois de plus, le champion des poids lourds WBC envisage trois autres combats en 2022 et Dillian Whyte pourrait bien être le prochain.