L’entraîneur de Tyson Fury s’exprime sur la décision de la WBC et taquine Joe Joyce

L’entraîneur de Tyson Fury, SugarHill Steward, a exhorté la WBC à « laisser le champion se battre » après avoir échoué à commander un combat avec son compatriote britannique Dillian Whyte, alors qu’il ne considère pas Joe Joyce comme un adversaire potentiel.

Le Body Snatcher devait être nommé challenger obligatoire de Fury cette semaine, mais au lieu de cela, la WBC a indiqué que leur bataille juridique en cours avec Whyte – censée se concentrer sur sa frustration de ne pas avoir déjà reçu un coup de titre – signifiait qu’ils ne pouvaient pas le faire.

Cela laisse à la fois Fury et Whyte dans les limbes, le champion WBC incapable d’affronter Oleksandr Usyk dans un combat d’unification après qu’Anthony Joshua ait déclenché sa clause de revanche.

Fury a également connu un processus long et frustrant avant de combattre Deontay Wilder pour la troisième fois et SugarHill souhaite éviter une situation similaire maintenant et souhaite que le joueur de 33 ans soit de retour sur le ring dès que possible.

Interrogé sur la décision de la WBC sur un éventuel combat contre Whyte, SugarHill a déclaré à Behind The Gloves: «Laissez le champion se battre. Laissez-le combattre qui il veut combattre.

«Il est assis et il veut se battre, alors laissez-le se battre. A part ça, ça ne me dérange pas du tout, je me fiche de qui il combat en fait.

« Il veut se battre, il veut rester occupé, il veut continuer à apprendre et à grandir et il veut assommer les gens. »

Joyce a été suggérée comme adversaire potentiel de Whyte, le Juggernaut étant actuellement numéro deux dans le classement des poids lourds de la WBC.

Mais SugarHill ne semble pas accorder une note particulièrement élevée à l’homme de 36 ans – et le lui a même dit en face – alors qu’il a affirmé que le Britannique avait encore besoin de temps pour perfectionner son métier malgré ses trois ans de plus que Fury.

SugarHill a poursuivi: « Je l’ai rencontré et ils me demandaient qui, selon moi, étaient les cinq meilleurs poids lourds et il n’en faisait pas partie.

« Mais je lui ai dit: » Ne sois pas offensé, continue de travailler dur, tu es jeune, tu viens juste de commencer « . Cela a pris du temps pour tout le monde.

«J’espère que cela le poussera plus fort, le fera travailler plus fort. Aucune offense, c’est ce que c’est, c’est la vérité – et ce n’est que mon opinion, alors quelle différence cela fait-il.



