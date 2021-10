SugarHill Steward a invité Anthony Joshua à s’entraîner avec Tyson Fury et lui-même avant son match revanche avec Oleksandr Usyk.

Joshua a invoqué instantanément sa clause de revanche avec l’Ukrainien, un combat potentiel devant être confirmé pour mars ou avril 2022.

.

Fury et Steward accueilleraient Joshua dans leur salle de sport à bras ouverts

Le Britannique, qui a renoncé à ses titres WBA, WBO et IBF avec une relative facilité au Tottenham Hotspur Stadium en septembre, a rendu visite à plusieurs nouveaux entraîneurs possibles en Amérique.

Dans une interview avec un média australien, Fury a étonnamment proposé d’entraîner Joshua pour le match revanche afin de « le faire se battre comme un grand homme ».

Joshua a lui-même admis qu’il serait enthousiaste à l’idée, à condition « qu’il ne prenne pas d’argent pour cela » alors qu’il se prépare pour l’un des plus grands combats de sa vie.

Et en parlant à talkSPORT, l’entraîneur Steward a insisté pour que Joshua et « The Gypsy King » sur le ring soient quelque chose à quoi il ne serait pas du tout opposé.

Mark Robinson/Matchroom

Fury a estimé que Joshua ne s’était pas « battu comme un grand homme »

« Je veux dire, vous regardez la situation ici », a déclaré Steward à Fight Night. « Vous avez le droit à tout autre sport ; vous avez le basket-ball, vous avez le football, vous avez le football, le football américain…

« Vous avez des gars qui sont des amis ou des champions très compétitifs, et vous voyez des gens maintenant constituer des équipes.

«Ils forment des équipes de rêve ou des choses comme ça, en ce qui concerne le basket-ball ou le football ou tout autre type de sport comme ça.

« Ces gars se joignent les uns aux autres, jouent pour la même équipe, pour réussir. »

.

Fury et Joshua devaient se battre à l’été 2021

Fury et Joshua devaient se battre cet été pour le championnat du monde des poids lourds incontesté, un combat qui a échoué en raison de querelles juridiques.

Au lieu de cela, Fury a combattu Deontay Wilder pour la troisième fois et a servi un classique instantané des poids lourds alors qu’il assomma l’Américain avec une main droite dévastatrice à la mâchoire.

Le style plus agressif de Fury au cours des deux derniers combats a été attribué à l’influence de Steward et de sa lignée du Kronk Gym à Detroit.

Pourtant, l’ancien policier insiste sur le fait que sa relation avec l’homme de 33 ans est presque symbiotique et qu’ils se complètent parfaitement.

Frank Micelotta/FOX

Fury KO’d Wilder conservera son titre des poids lourds

Il a ajouté: « On m’a souvent posé la question après le premier combat que Tyson et moi avons eu, quand les gens ont dit » Oh Sugar, tu l’as changé, tu l’as fait, quel travail, magistral «

«Et c’est pourquoi je n’arrête pas de dire que moi et lui sommes si similaires. Je ne peux jamais me regarder une seule fois, être honnête et m’attribuer tout le mérite.

« S’il ne fait pas ce que je lui dis de faire, nous n’en parlons même pas du tout. Ce n’est même pas la même chose.

« Donc pour moi, j’ai toujours dit que c’était 50/50 et c’est pourquoi nous sommes un duo dynamique. Ce n’est pas juste une personne; cela nous prend tous les deux et nous nous reconnaissons tous les deux parce que nous savons que, sans l’autre, nous ne serions pas tous les deux là où nous en sommes actuellement.

.

Le duo a enregistré des KO consécutifs contre Deontay Wilder

«J’aurais toujours des champions et je les aurais entraînés et quoi que ce soit et il serait toujours un champion, mais pour être au niveau où nous sommes tous les deux maintenant, il nous faut tous les deux.

« Nous nous respectons tous les deux et nous savons que c’est nous deux, pas un seul. »