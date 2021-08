L’entraîneur de volley-ball du lycée de Denver dit qu’il a été contraint de démissionner parce qu’il est gay

Inoke Tonga, entraîneur de volley-ball au Valor Christian High School de Denver, a écrit dimanche dans une publication Instagram qu’il avait été contraint de démissionner de son poste lorsque les responsables de l’école ont appris qu’il était gay.

Les Tonga ont déclaré que le pasteur et directeur des sports de l’école lui avait dit que s’il ne « dénonçait pas son homosexualité », il perdrait son emploi.

“Je me suis assis dans la salle en train de me demander à quel point être gay est un” danger “pour l’école et pour les enfants”, a expliqué Tonga dans un article sur les réseaux sociaux. “Qu’avec moi” m’identifiant comme un homme gay, ils ne peuvent pas mettre les enfants en danger en m’ayant devant eux “… Ils sont même allés jusqu’à me dire” les parents paient trop d’argent pour que leurs enfants soient coachés et enseigné par quelqu’un comme vous qui s’identifie comme un homme gay.'”

Tonga, qui est chrétien, a expliqué que les administrateurs de l’école lui auraient proposé de lui écrire un e-mail disant qu’il était « absent pour des affaires personnelles » et quand il a finalement décidé de prendre sa décision d’accepter Dieu et l’aide de l’école, il pourrait revenir.

Tonga a déclaré que l’offre avait été faite pour finalement le protéger, lui et les enfants de l’école. Il a ajouté qu’ils “n’essayaient pas de me convertir en un homme hétéro”, mais qu’ils ont finalement fait pression pour le convertir.

“Je veux que vous supprimiez cette partie de qui vous pensez être”, a écrit Tonga. « Rentrez chez vous et supprimez tous les messages sur les réseaux sociaux qui parlent d’être gay. Nous voulons que vous réalisiez que vous n’êtes pas gay. Vous devez devenir un enfant de Dieu.

“Plus d’objectifs de se marier avec l’amour de ma vie qui est un homme.”

L’école a déclaré dans un communiqué qu’elle avait appris que Tonga était gay via une publication sur Facebook, selon Denver 7. L’école a déclaré que sa publication “ne correspondait pas aux valeurs de l’école”.

“La semaine dernière, Valor a pris connaissance d’une publication sur Facebook de l’entraîneur Inoke suggérant qu’il pourrait ne pas soutenir les croyances de Valor concernant la sexualité et le mariage”, a déclaré un porte-parole de l’école dans un communiqué. “Le pasteur du campus et directeur des sports de Valor a entamé une conversation avec l’entraîneur Inoke pour approfondir cette question. À la suite de cette discussion, l’entraîneur Inoke a fait une déclaration à Valor dans laquelle il a conclu qu’il ne soutenait pas les croyances de Valor et il a demandé une séparation de Valor. “

Tonga a été entraîneur-chef de l’équipe junior de volley-ball universitaire, ainsi qu’assistant pour l’équipe universitaire. Avant que cet incident ne se produise, on lui a demandé d’être l’assistant de l’équipe féminine de volley-ball.