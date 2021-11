L’entraîneur de Washington s’est embarrassé en se moquant des universitaires de l’Oregon

On a demandé à l’entraîneur de football de Washington Jimmy Lake si les Huskies avaient une rivalité de recrutement avec les Ducks de l’Oregon. Sa réponse fit sourciller.

L’Oregon (7-1) affrontera Washington (4-4) le 6 novembre au Husky Stadium de Seattle. L’Oregon et Washington ont terminé avec les deux meilleures classes de recrutement dans le Pac-12 en 2019, puis à nouveau en 2020, par 247Sports. Une question sur une rivalité de recrutement est parfaitement raisonnable.

Lake, cependant, a plutôt porté un coup étrange au prestige académique de l’Université de l’Oregon :

« Je pense que c’est beaucoup plus gonflé [by the media] qu’il ne l’est. Nos batailles sont vraiment… les écoles contre lesquelles nous allons sont bien plus… ont des prouesses académiques – comme l’Université de Washington. Notre-Dame, Stanford, USC. Nous allons avec beaucoup de batailles de bout en bout jusqu’à la fin avec ces écoles. Donc je pense que c’est beaucoup inventé et gonflé dans votre [media] monde. Dans notre monde, nous combattons des équipes plus performantes sur le plan académique. »

Vous pouvez regarder le clip complet de la conférence de presse ici. Ses commentaires sur les universitaires commencent vers 14 minutes.

Les Ducks et les Huskies sont dans des endroits très différents en ce qui concerne le succès sur le terrain, mais cela n’a pas empêché Jimmy Lake de tirer sur l’Oregon. https://t.co/YXWRpqX929 – Ducks Wire (@Ducks_Wire) 2 novembre 2021

Sur la base de l’histoire récente, Lake n’avait d’autre choix que de détourner la question. Alors que le recrutement était au coude à coude depuis quelques années, le vent est en train de changer rapidement.

Comme l’a noté Kevin Wade, quatre joueurs se sont désengagés depuis que Lake a pris la relève en tant qu’entraîneur-chef. Deux de ces joueurs se sont engagés à l’Université de l’Oregon.

La saison dernière, l’Oregon a terminé avec la meilleure classe de recrutement de la conférence pour la troisième année consécutive et la sixième meilleure au pays. La classe de Washington s’est classée au sixième rang de la conférence avec seulement quatre recrues notées au moins quatre étoiles par rapport aux dix-neuf de l’Oregon. Leur classe s’est classée n ° 36 au pays.

Jusqu’à présent, la classe de recrutement 2022 de l’Oregon se classe à nouveau parmi les meilleures de la conférence et parmi les dix meilleures du pays. Washington, cependant, est désormais classé au quatrième rang des pires du Pac-12 et se situe en dehors du top 50 du pays.

Jimmy Lake a été embauché en décembre 2019. Classement des classes de recrutement depuis : (à l’échelle nationale, conférence) UO 2020 : (11e, 1er)

2020 UW : (16e, 2e) 2021 UO : (6e, 1er)

2021 UW : (36e, 6e) 2022 UO : (8e, 1er)

2022 UW : (55e, 8e) Il a raison, UW n’est pas le rival de recrutement de l’Oregon. https://t.co/fpmu0rTyTe – Dylan Mickanen (@DylanMickanen) 2 novembre 2021

Chaque université adoptant une approche différente de la politique de ressemblance du nom (NIL), le recrutement pourrait continuer à être un problème pour les Huskies.

L’État de Washington interdit à l’université ou à ses employés de faciliter les présentations ou les accords entre étudiants-athlètes et compagnons.

Alternativement, les recrues peuvent être attirées par l’Université de l’Oregon en raison de son étroite affiliation avec Nike. Le co-fondateur de la marque, Phil Knight, a récemment lancé l’initiative NIL Division Street pour aider les étudiants-athlètes à monétiser leur nom, leur image et leur ressemblance.

Lorsque la National College Players Association a publié ses évaluations officielles NIL, l’Oregon ne suivait que le Nouveau-Mexique pour l’État avec la plus grande liberté pour les étudiants-athlètes de signer et de négocier des accords NIL. Washington s’est classé dernier.

Pendant ce temps, le procureur général de l’État de Washington n’a pas non plus décidé si les étudiants-athlètes sont autorisés à gagner de l’argent avec les NFT. À Eugene, cependant, Kayvon Thibodeaux, du football de l’Oregon, a déjà signé un accord NFT à six chiffres avec le designer Nike Tinker Hatfield. La star défensive a également lancé sa propre crypto-monnaie en septembre.

La partie la plus drôle de Jimmy Lake disant qu’il ne pense pas que Washington ait une rivalité de recrutement avec l’Oregon est que Mario Cristobal ne le pense pas non plus. – James Crepea (@JamesCrepea) 1er novembre 2021

En matière de recrutement, l’Oregon a clairement battu Washington. Ce n’est donc pas la nature de la déviation qui mérite votre attention. C’est ce que Lake a dit au sujet des universitaires qui mérite le plus de critiques.

Tout d’abord, parlons de l’éléphant dans la salle, ce qui est l’ironie de la déclaration : le commentaire manifestement grammaticalement incorrect de Lake sur les « prouesses académiques » ne montre pas beaucoup de prouesses académiques.

La prouesse est une capacité extraordinaire. Quelqu’un peut avoir des prouesses athlétiques (p. l’année en 2020 après avoir obtenu un GPA de 4,01).

Mais vous ne pouvez pas avoir de « prouesse académique » parce que « académiquement » est un adverbe, qui décrit un verbe, et la prouesse est un nom et non un verbe.

Si vous voulez vous attaquer à l’intégrité académique d’une institution rivale, vous devez au moins vous assurer que la grammaire de la phrase est structurellement solide.

plus académiquement équipes Prowess https://t.co/ssK1izdg3l – BUM CHILLUPS AKA SPENCER HALL (@edsbs) 1er novembre 2021

Même si Lake s’en prenait aux prouesses académiques de l’Oregon, à sa lecture la plus généreuse, c’est une décision étrange. Les deux institutions se classent dans le top 100 – mais en dehors du top 50 – dans le classement des meilleures universités nationales, selon USNews.com.

Même si Washington est mieux classé, les classements collégiaux ont longtemps été problématiques. Comme expliqué récemment dans cet article sur Forbes, ces classements sont basés sur des facteurs limités, ne tiennent pas compte de l’adéquation individuelle à chaque établissement et ignorent que l’éducation est généralement basée sur les programmes et variée en fonction de chaque programme et majeure.

Bien sûr, les deux universités sont considérées comme d’excellentes options pour l’enseignement supérieur en fonction de ce que les étudiants-athlètes recherchent de leur expérience universitaire sur et en dehors du terrain. Je crois que quantifier autant serait une course folle.

Une évaluation moins subjective, même si elle mesure simplement quelle équipe avait la meilleure équipe de football ce samedi particulier, sera le nombre de points marqués sur le terrain lorsque les deux équipes s’affrontent.

