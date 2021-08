L’entraîneur de West Ham Pearce offre une lueur d’espoir à Lingard au milieu d’un indicateur clé

in

L’entraîneur de l’équipe première de West Ham, Stuart Pearce, a déclaré qu’il espère toujours que son club pourra accepter un transfert permanent pour Jesse Lingard cet été.

Le joueur de 28 ans a changé sa carrière avec un prêt aux Hammers en janvier. Après la diminution de son temps de jeu à Manchester United, il a décidé de chercher de nouveaux pâturages. Il a marqué neuf buts et aidé cinq autres pour West Ham, gagnant un nouveau souffle. De plus, il a retrouvé sa place dans la pensée anglaise.

En conséquence, sa carrière est arrivée à un carrefour au début de l’été. La perspective de déménager définitivement dans l’est de Londres et de montrer une forme aussi forte demeure.

Cependant, il pourrait encore gagner sa place à United, quelque chose de patron Ole Gunnar Solskjaer veut arriver.

S’exprimant au nom de West Ham, Pearce a offert les dernières nouvelles sur la poursuite des transferts de son club.

L’homme de 59 ans a déclaré à talkSPORT: “Nous aimerions qu’il vienne nous rejoindre. Cela a été un secret de polichinelle. Il était merveilleux l’année dernière.

« La balle est dans le camp de Manchester United. Il est sous contrat avec eux. Nous voudrions qu’il soit avec nous, cela ne fait aucun doute.

« C’est un garçon spécial et il était très bon avec les joueurs – les joueurs l’aiment vraiment.

« Ses capacités ont brillé l’an dernier et nous ont offert une excellente option dans notre équipe. On ne sait jamais, mais en ce moment, on dirait qu’il se bat pour une place dans la formation United. »

Lingard a déjà expliqué comment son prêt à West Ham lui a permis d’appuyer sur le bouton de réinitialisation.

Le milieu de terrain n’a pas obtenu une minute lors de la victoire 5-1 de United sur Leeds United samedi. Cependant, après le match, Solskjaer a déclaré aux journalistes qu’il jouerait un grand rôle.

Solskjaer parle de Lingard, rôle de Man Utd

Lorsqu’on lui a dit qu’il avait encore Edinson Cavani et Marcus Rashford à ses côtés, Solskjaer a déclaré: “N’oubliez pas Jesse Lingard.

« Il s’est réinventé et il est revenu l’homme que nous connaissons.

«Avec la qualité qu’il a, il va jouer un grand rôle. Je l’ai oublié quand j’ai parlé des buteurs.

Lingard a marqué 27 buts et aidé 17 autres personnes en 149 matches de Premier League tout au long de sa carrière à ce jour.

