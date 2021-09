L’entraîneur de West Ham, Stuart Pearce, envoie un message à l’as de Manchester United Jesse Lingard au milieu des questions sur l’avenir d’Old Trafford

La star de Manchester United, Jesse Lingard, est «trop bonne» pour être en marge d’Old Trafford, a déclaré Stuart Pearce à talkSPORT.

Le milieu de terrain a excellé en prêt à West Ham United dans la seconde moitié de la saison dernière et il est revenu à Old Trafford pour avoir un impact cette saison.

GETTY

Lingard est de retour à Manchester United mais pourrait ne pas jouer grand-chose cette saison

Il semble maintenant probable que le temps de jeu sera limité tout au long de cette campagne, un transfert à West Ham ne se matérialisant pas.

Suite à l’activité du club sur le marché des transferts qui l’a vu dépenser environ 73 millions de livres sterling pour Jadon Sancho et re-signer la légende du club Cristiano Ronaldo, Lingard devrait recevoir encore moins de temps de jeu.

Cela a conduit le joueur de 28 ans à rejeter un nouveau contrat, son contrat actuel expirant l’été prochain.

Après avoir entendu parler de la nouvelle, Pearce a déclaré au talkSPORT Breakfast: «Les joueurs sont libres de faire ce qu’ils veulent avec leurs contrats maintenant avec Bosman et la liberté des contrats.

“Il est [Lingard] raté l’occasion de partir [Man] Unis dans ce mercato.

.

Lingard pourrait être de retour dans un maillot de West Ham s’ils décident de le remplacer à nouveau dans la fenêtre de transfert de janvier

«Il peut réévaluer sa situation en janvier et décider s’il y a une opportunité de déplacer des clubs, il détient les cartes, Jesse.

“La chose la plus importante pour lui en ce moment est son football et il joue le jeu étrange pour United et joue également extrêmement bien pour l’Angleterre et ces performances pour l’Angleterre pourraient l’aider à entrer dans l’équipe de United.

“Je pense qu’il est trop bon joueur pour être assis à l’extérieur sans jouer et il est à un âge où il doit jouer.”

Les mots de Pearce sont repris par l’ancien attaquant d’Aston Villa Gabriel Agbonlahor qui a déclaré à talkSPORT : « Si vous regardez cette équipe de Manchester United, par où commence-t-il ?

“Ils vont certainement jouer un baby-sitter, Fred ou [Scott] McTominay et vous avez [Bruno] Fernandes, [Paul] Pogba, il ne va pas commencer devant eux dans ce système.

«Je veux juste le voir jouer au football, la saison dernière, il était incroyable, heureux, le sourire aux lèvres, jouant chaque semaine, prenant même des pénalités, il était l’homme principal de West Ham.

Il est extrêmement peu probable que Lingard prenne la place de Bruno Fernandes dans l’équipe à moins qu’il ne se blesse

“Pour partir de là, je suis sûr qu’il voudra rester à Manchester United, mais après deux/trois semaines de plus, vous ne jouez plus, vous vous direz” J’aurais aimé être prêté ou avoir le déménagement terminé’.”

Alors que la pause internationale de septembre touche à sa fin, Lingard espère pouvoir se frayer un chemin dans les plans du manager Ole Gunnar Solskjaer pour les matchs à venir.

Avec quatre matchs de Premier League ainsi que des matchs de Ligue des champions et de Coupe Carabao à jongler, le joueur de 28 ans espère pouvoir bénéficier des minutes indispensables sur le terrain.

