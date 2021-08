L’entraîneur des 49ers devient honnête à propos de Trey Lance contre Jimmy Garoppolo

Les 49ers de San Francisco ont sélectionné Trey Lance avec le troisième choix du repêchage de la NFL 2021. Ce faisant, l’équipe a clairement indiqué qu’elle considérait la vedette de l’Université d’État du Dakota du Nord comme un quart-arrière potentiel de la franchise.

Dans les mois qui ont suivi, la conversation s’est tournée vers le moment précis où les Niners remettront à Lance les clés du royaume.

De toute évidence, Jimmy Garoppolo est toujours là et le front office a clairement indiqué qu’ils ne l’échangeraient que contre une personne, mais il est également clair que tout le monde est ravi que Lance prenne le relais. Il y a une raison pour laquelle l’entraîneur-chef Kyle Shanahan est entré en guerre avec son propre front office contre le jeune – il a beaucoup confiance en lui.

Cette semaine, après la victoire de 15-10 de San Francisco en pré-saison contre les Chargers de Los Angeles, on a demandé à Shanhan à bout portant s’il voulait annoncer un quart partant pour la saison régulière.

“Non, je ne fais pas cette annonce”, a répondu Shanahan. “Bien essayé quand même.”

À ce stade, un journaliste a tenté de poser à nouveau la même question – bien qu’en utilisant des mots légèrement différents. Quand arrive l’annonce.

“Chaque fois que j’en ai envie”, a répondu Shanahan, suggérant qu’une réponse viendra à un moment donné d’ici le match d’ouverture de la saison du 12 septembre contre les Lions de Detroit.

« C’est difficile pour moi de donner une date. C’est basé sur quand on sait et quand on a envie de le nommer. Je promets que ce sera ce dimanche-là.

Garoppolo et Lance apportent chacun leurs propres forces et faiblesses. Le premier a pris le départ contre LA dimanche et a mené un entraînement qui s’est terminé par un choix sur une passe terrible que Brandon Aiyuk n’a tout simplement pas pu faire.

Quand tout a été dit et fait, Garoppolo a terminé 3 sur 6 pour 15 verges et une interception.

Lance, quant à lui, a eu un effort incohérent qui rappelait étrangement sa performance de pré-saison de la semaine 1 – uniquement à l’envers. Contrairement à ses débuts où il a commencé à chaud puis s’est considérablement refroidi, cette fois, le jeune a connu un départ horrible et s’est ensuite amélioré. Il n’a effectué qu’une seule de ses six premières passes, enregistrant une interception et un sac dans le processus. Mais ensuite, il a terminé le match en complétant 7 passes sur 8, terminant la journée avec 102 verges par la passe au total, deux touchés et un choix.

Il y a une semaine, Shanahan a clairement fait savoir qu’il avait un grand regret concernant les débuts de Lance. On ne sait pas s’il a trouvé du réconfort après ce qui s’est passé au cours de la semaine 2.

Garoppolo est récemment devenu brutalement honnête à propos de la “maladresse” qui existe entre lui et Lance, et les deux dernières semaines n’ont probablement pas beaucoup changé. Néanmoins, Shanahan doit prendre une décision bientôt. L’inévitable starter a besoin de plus de répétitions avec la première unité, et comme il ressemble de plus en plus à Lance, la recrue doit s’entraîner autant que possible.

À ce stade, la petite amie de Lance semble croire que sa meilleure moitié sera le démarreur le plus tôt possible. Cependant, jusqu’à ce qu’une annonce officielle soit faite, rien n’est certain.

Shanhan nommera-t-il Lance le démarreur avant la fin de la pré-saison? Le temps nous le dira.

