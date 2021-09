L’entraîneur des Astros compare José Siri à l’ancien joueur dominicain

Le gérant de la Astros de Houston, Dustin Baker, a comparé le dominicain José Siri avec l’ancien joueur de la Ligue majeure de baseball Cesar Cedeño.

Après José siri frapper son premier coup Dans les majors, de nombreuses questions sont venues à Dustin Baker au sujet de ladite recrue.

Sirí a une certaine popularité pour sa carrière dans la Ligue dominicaine et son style de jeu chaud qui fait tomber amoureux tout fan et bien sûr, ces managers de la vieille école qui aiment les joueurs rapides et qualifiés.

Cesar Cedeño est un ancien joueur du MLB qui était 4 fois all-star et 5 fois gant d’or, il a su voler jusqu’à 61 buts en une saison et à la fin de sa carrière culminant avec 550 buts trichés, il était sans aucun doute un joueur rapide qui n’était peut-être pas le meilleur coureur à domicile, mais il a touché 285 à vie dans les majeures.

José siri Il est considéré comme l’un des joueurs les plus rapides de Lidom, il sait toucher le ballon et avec n’importe quel contact il pourrait atteindre la première base grâce à sa vitesse, pour le moment il est un remplaçant fidèle, un bon défenseur des Astros de Houston, qui a 2 buts volés alors qu’il a à peine touché un coup sûr en 2 présences au bâton.

Baker est le deuxième directeur le plus âgé du MLB Derrière Tony la Russa, il a réussi à voir une série de joueurs stellaires commencer et terminer sa carrière, comme Cesar Cedeño et lui d’âge contemporain. Cedeño a même fait ses débuts et a joué pendant 12 ans avec l’organisation Houston Astros où il a connu le succès.