L’entraîneur des Broncos devient brutalement honnête à propos de Drew Lock contre Teddy Bridgewater

Drew Lock ou Teddy Bridgewater sera le quart partant des Broncos de Denver au début de la saison régulière. Le front office a eu l’opportunité de sélectionner Justin Fields hors de l’Ohio State dans le projet de cette année, mais a finalement choisi de ne pas le faire pour une raison assez controversée. Cela signifie qu’ils rouleront avec Lock ou Bridgewater en 2021-2022.

Grâce à deux sorties de pré-saison, chaque homme a eu une occasion de commencer.

Lors de la victoire de 30-3 de samedi contre les Seahawks de Seattle, Bridgewater a inscrit 9 sur 11 pour 105 verges et une passe de touché tandis que Lock a inscrit 9 sur 14 pour 80 verges.

Dimanche, l’entraîneur-chef des Broncos, Vic Fangio, a expliqué comment se déroulait la bataille entre ses deux quarts en ce moment.

“Ces deux gars ont bien fait”, a-t-il déclaré, via Pro Football Talk. « Nous pouvons jouer et gagner avec l’un ou l’autre de ces gars, et c’est une bonne chose. … Le calendrier se referme sur nous. Ce ne sera pas demain. Le plus tôt ce serait au début de la semaine prochaine, ou nous laisserons tomber une semaine de plus.

« Ces gars, tous les deux, Drew et Teddy, ont bien fait, comme vous l’avez vu, et ils ont pris une décision difficile. Nous y réfléchirons en profondeur.

Les Broncos étaient très à la recherche d’Aaron Rodgers, mais ont finalement refusé d’appuyer sur la gâchette pour une raison quelque peu déroutante. Cela signifie qu’ils roulent avec Lock ou Bridgewater – pour le meilleur ou pour le pire.

Quel homme obtiendra finalement le feu vert de départ l’année prochaine? Le temps nous le dira.

