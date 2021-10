L’entraîneur des Cardinals Kingsbury, 2 autres absents dimanche contre les Browns

L’entraîneur de l’Arizona Kliff Kingsbury, l’entraîneur des quarts Cam Turner et le plaqueur défensif Zach Allen rateront le match des Cardinals dimanche à Cleveland après avoir été testés positifs pour COVID-19.

La nouvelle s’ajoute aux problèmes de virus pour la seule équipe invaincue de la NFL, qui a également placé le secondeur vedette Chandler Jones sur la liste de réserve/COVID-19 mardi.

Le coordinateur défensif Vance Joseph, qui a une expérience d’entraîneur-chef à Denver, et l’entraîneur-chef adjoint/coordinateur des équipes spéciales Jeff Rodgers se partageront les responsabilités d’entraîneur-chef pour les Cardinals, qui ont une fiche de 5-0 pour la première fois depuis 1974. Des tâches offensives supplémentaires seront assumées par d’autres membres du personnel d’entraîneurs offensifs, a déclaré l’équipe vendredi.

Kingsbury a déclaré plus tôt cette semaine que l’équipe était vaccinée à 100% depuis un certain temps, mais cela n’a pas empêché le virus de bouleverser leurs plans.

« C’est comme ça que ça se passe », a déclaré Kingsbury mercredi, un jour après l’inscription de Jones sur la liste. Kingsbury a déclaré que Jones présentait des symptômes.

L’entraîneur de troisième année a fait sa disponibilité médiatique habituelle le vendredi matin au centre d’entraînement de l’équipe, plusieurs heures avant l’annonce de son test positif.

Les cardinaux devraient être entre de bonnes mains avec Joseph et Rodgers. Joseph était l’entraîneur-chef des Broncos en 2017 et 2018 et a aidé l’Arizona à améliorer régulièrement le style défensif du ballon. Pourtant, l’équipe manquera probablement le playcall de Kingsbury, qui a été parmi les plus créatifs de la ligue depuis son arrivée dans la ligue.

Allen – un pro de troisième année – est un élément clé de la défense des Cardinals et a été limogé la semaine dernière lors d’une victoire contre les 49ers. Jones a été le joueur défensif de la semaine NFC après une performance de cinq sacs lors du premier match de la saison contre les Titans du Tennessee.