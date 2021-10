L’entraîneur des Cavs donne la description parfaite de Ricky

Ricky Rubio est tombé sur ses pieds dans les Cleveland Cavaliers. Ce qui en juillet semblait une nouvelle injustice pour le moment qu’il traverse dans sa carrière (sûrement la meilleure), cela peut être une étape qui vous propulse vers des hauteurs plus élevées. Rappelez-vous que L’espagnol met fin à son contrat l’été prochain, que la chose normale est que les Cavs ne comptent pas sur le long terme et ne voient pas d’un mauvais œil un transfert en février, et que jouer à ce niveau peut devenir un objectif d’une équipe avec des aspirations qui a besoin d’un meneur avant les séries éliminatoires.

C’est tout l’avenir, ça n’a pas l’air mal et ce ne serait pas la première fois que quelque chose comme ça se produit. Mais pour le moment, ce sont des conjectures. Ce qui est réel, c’est ce que vous avez fait dans ses quatre premiers matchs à Cleveland : 14,3 points, 2,3 triples avec plus de 39 % de précision, 4 rebonds, 9 passes décisives et 1,3 interceptions. Tout cela en 28 minutes sur piste. Des chiffres notables et des sensations hors du commun. Les Cavs l’ont signé comme mentor et guide pour les jeunes et il n’est pas décevant. Il a été décisif dans la victoire contre les Hawks et hier soir, sans jouer le meilleur match, il a aussi aidé son équipe à gagner pour la deuxième journée consécutive. Dans ce cas les Nuggets. ET terminer le jeu de départ malgré le départ en tant que remplaçant. Un exemple clair de l’importance qu’il a dans la franchise Ohio. Son lien avec Jarrett Allen, un autre des temps forts de ce début de parcours et l’un des jeunes talents de l’équipe, il donne aux Cavs beaucoup de bonnes minutes.

Après la victoire contre les Nuggets, ils ont interrogé leur entraîneur, JB Bickerstaff, sur l’esprit de compétition des Espagnols. L’entraîneur a sûrement donné l’une des meilleures explications sur ce qu’est Ricky Rubio en tant que joueur et comment il est arrivé ici : « Pour survivre si longtemps à un niveau professionnel, à partir de l’âge et du niveau auxquels il a commencé … Imaginez être si jeune et rivaliser avec ces gars qui vous prennent quelques années. Comment cet esprit doit-il être pour rivaliser? C’est quelque chose qu’il a montré dès son plus jeune âge, comme ce feu intérieur qu’il a à l’intérieur. Il l’a fait ce soir et nous a aidés à gagner. Son travail est et est de nous montrer le chemin. Le match d’Atlanta ou ce soir C’est clair pour lui, il assume cette responsabilité. Vous savez que vous avez besoin de ce niveau pour y arriver.