L’entraîneur des Cavs révèle le joueur le plus important de l’équipe

Le début d’année 4-4 des Cleveland Cavaliers a pris beaucoup de monde au dépourvu. Bien qu’ils ne soient évidemment pas en lice pour un titre de sitôt, personne ne s’attendait à ce que cette équipe soit même moyenne.

Leur drame intersaison n’a fait que pousser les gens à rejeter leurs perspectives de mettre sur pied une campagne 2021-22 même un peu décente.

Un certain nombre de joueurs ont contribué à ce que Cleveland entame ce genre de début de saison.

Mais un en particulier a attiré l’attention de l’entraîneur-chef des Cavs, JB Bickerstaff.

« Evan et Jarrett, je pense qu’en commençant l’année, nous savions à quoi nous attendre », a déclaré Bickerstaff après la victoire sur route 92-79 de mercredi soir contre les LA Clippers (via Chris Fedor de Cleveland.com). « Le plus grand cri doit aller à Lauri Markkanen. Il joue un poste qu’il n’a pas joué naturellement en grandissant ou en montant. Il garde des gens qu’il n’a généralement pas eu à garder.

C’est une façon de faire Halloween. https://t.co/YmqiqaNaYN – Jeu 7 (@game7__) 1er novembre 2021

«Je pense qu’il a fait un excellent travail ce soir en contenant le ballon défensivement et en exécutant nos couvertures et nos plans. C’est différent pour lui. Je pense que cela a un peu affecté son tir parce qu’il fait des choses différentes défensivement. Mais l’effort qu’il fait, s’il continue à le faire, ses coups vont tomber. Il est la raison pour laquelle cela fonctionne. Sa volonté de le faire et de sacrifier un peu de confort. Il est la raison pour laquelle nous avons réussi à nous en tirer jusqu’à présent et pourquoi cela a fonctionné. »

Cleveland a les os d’une très bonne et jeune équipe. De toute évidence, il faudra un certain temps pour que tout le monde se développe, et il est clair que la situation de Collin Sexton doit être réglée, mais ce groupe pourrait grandir pour faire du bruit dans un avenir prévisible.

En rapport: La vraie raison Marcus Smart a appelé Jayson Tatum, Jaylen Brown