L’entraîneur des Chargers Brandon Staley a donné une réponse parfaite aux courriels de Jon Gruden

Brandon Staley est déjà en train de devenir une étoile montante dès sa première année en tant qu’entraîneur-chef des Chargers de Los Angeles. Staley était entraîneur de secondeurs pour les Bears et les Broncos avant de passer la saison dernière en tant que coordinateur défensif pour les Rams, où il a réussi une année réussie dans le poste de premier plan des Chargers. Maintenant, le joueur de 38 ans dirige une équipe de football 4-1 à la première place de l’AFC West avec un jeune quart-arrière vedette en Justin Herbert.

Staley est en train de se forger la réputation d’être l’un des entraîneurs les plus réputés du football. Il y a eu quelques clips viraux de lui cette saison en train de parler avec des journalistes, sur les raisons pour lesquelles les précipitations et les coups sûrs sont une meilleure mesure d’une ruée vers les passes que les sacs, ou pourquoi un jeu de course de qualité est si utile pour un quart-arrière. Alors que trop d’entraîneurs de la NFL essaient d’éviter toute question d’approfondissement sur la stratégie par paranoïa ou par pure incompétence, Staley est le genre d’entraîneur qui écoute les questions et fait de son mieux pour fournir une bonne réponse. Mercredi, il a montré qu’il comprenait également l’aspect humain du jeu.

Staley a été interrogé sur la démission de Jon Gruden des Raiders de Las Vegas après que des courriels divulgués ont révélé que l’ancien entraîneur avait utilisé un langage raciste, misogyne et homophobe dans une conversation avec le président de l’équipe de football de Washington, Bruce Allen. Staley a très bien expliqué pourquoi le langage de Gruden était si blessant.

Voici la citation complète de Staley :

La perspective et la confiance dans ce monde sont vraiment, vraiment difficiles à atteindre. Je pense à toutes les personnes qui ont été affectées par ces e-mails – que vous soyez une personne de couleur, que vous soyez une personne, vous savez, un sexe, votre orientation sexuelle. C’est à cela que je pense parce que c’est un manteau sacré pour quelqu’un de vous appeler coach ou quelqu’un de vous appeler leader. « La confiance est vraiment, vraiment difficile à atteindre dans ce monde. C’est vraiment, vraiment difficile à réaliser, surtout avec les personnes appartenant aux groupes que je viens de mentionner. Les gens sont vraiment prudents et sceptiques à l’égard des gens à cause de ce genre d’e-mails. « La gentillesse, l’élévation des gens et le respect des gens que vous ne connaissez pas, je pense juste que c’est une si grande partie de notre truc ici… écouter les gens et en apprendre davantage sur les gens parce que je pense que ce que vous découvrirez, c’est que nous avons tellement de plus en commun qu’autrement. « Pour quelqu’un comme moi, il vous incombe simplement de donner l’exemple chaque jour afin que les personnes dont on parle dans ces e-mails n’aient pas besoin de se sentir de cette façon, elles ne devraient pas se sentir de cette façon. « J’espère que nous pouvons tous apprendre de cela, qu’il s’agit de rassembler les gens pour moi, afin que les gens puissent devenir les personnes dont ils rêvent. Pour moi, diriger cette équipe de football et être quelqu’un, espérons-le, nous pouvons être une lumière pour ces personnes dans ces e-mails que tout le monde n’est pas comme ça, qu’il y a beaucoup plus de gens qui vous aimeront que le contraire. « J’espère que ce sera une chance pour tout le monde de se réunir au lieu de se séparer. »

Staley l’obtient d’une manière que trop d’anciens associés de Gruden ne comprennent pas. Que ce soit le quart-arrière des Raiders David Carr offrant une défense de salade de mots du personnage de Gruden, ou ses anciens collègues de radiodiffusion choisissant de faire de même, l’idée que Gruden est le persécuté dans cette situation est risible. Staley s’est concentré sur la tentative de guérir les groupes marginalisés que Gruden visait, ce qui devrait être le cas.

Comme l’a dit son ancien joueur Keyshawn Johnson, Gruden a toujours été un imposteur. Peu de gens ont gagné plus d’argent en entraînant et en parlant de football. L’homme est synonyme de la NFL depuis plus de trois décennies. Si c’est à cela que ressemble le passé de la NFL, j’espère que l’avenir ressemblera beaucoup plus à Staley.