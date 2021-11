L’entraîneur des Cowboys, Mike McCarthy, testé positif au COVID-19

Les Cowboys de Dallas seront privés de leur entraîneur-chef cette semaine. Lundi, l’équipe a annoncé que Mike Mccarthy avait été testé positif au COVD-19 et était entré dans le protocole COVID de la ligue. Selon CBS Sports, McCarthy est vacciné mais il n’est pas clair qu’il présente des symptômes. Il ne sera pas absent du match de l’équipe contre les Saints de la Nouvelle-Orléans jeudi.

« Bien qu’il ne soit pas sur le terrain pour le match des Saints, McCarthy continuera de diriger et d’être impliqué dans toutes les réunions et les préparatifs du match sur une base virtuelle pour le reste de la semaine, y compris les réunions de jeudi à la Nouvelle-Orléans », les Cowboys ont déclaré dans un communiqué. « L’équipe conduira virtuellement toutes ses réunions aujourd’hui et procédera à sa séance d’essais régulière prévue à 12h15 »

Cela survient après que les Cowboys ont annoncé que le joueur de ligne offensive Terence Steele avait été déplacé vers la liste de réserve/COVID-19. De plus, le receveur large Amari Cooper est revenu dans l’équipe lundi après avoir raté les derniers matchs pour avoir été testé positif au virus. D’autres membres du personnel d’entraîneurs des Cowboys ont également été placés sur la liste de réserve/COVID-19, y compris l’entraîneur de la ligne offensive Joe Philbin et les entraîneurs adjoints de force et de conditionnement Kendall Smith et Cedric Smith McCarthy pourront rencontrer l’équipe virtuellement, mais CBS Sports a mentionné que les Cowboys pourraient avoir plus de cas positifs de COVID-19 en raison des vacances de Thanksgiving.

Ne pas avoir leur entraîneur-chef est la dernière chose dont les Cowboys ont besoin alors qu’ils cherchent à se remettre sur la bonne voie. L’équipe a perdu trois de ses quatre derniers matchs, dont une défaite de 36-33 en prolongation contre les Raiders de Las Vegas le jour de Thanksgiving. La seule chose qui s’est démarquée dans le match a été les pénalités alors que les Cowboys ont accumulé 166 verges de pénalités, ce qui est un nouveau record de franchise.

« Ce sera probablement le match le plus regardé en dehors du Super Bowl, et je détestais qu’il s’agisse simplement de lancer le ballon et d’obtenir vos pénalités pour obtenir vos gros jeux », a déclaré Jerry Jones, propriétaire et directeur général des Cowboys. Jeudi soir. Malgré les difficultés récentes, les Cowboys ont une fiche de 7-4 et ont une avance considérable dans la NFC Est car ils sont la seule équipe de la division avec une fiche gagnante.