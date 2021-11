L’entraîneur des Hornets, James Borrego, dénonce LaMelo Ball pour mauvaise habitude

Les Charlotte Hornets sont actuellement 6-7 sur l’année. Après avoir commencé la saison relativement chaud, ils se sont refroidis depuis – passant de 3 à 7 lors de leurs 10 dernières sorties.

Alors que les Hornets ont commencé à perdre des matchs, des fissures ont commencé à apparaître dans leur armure.

Cela a commencé il y a quelques semaines, lorsque LaMelo Ball a dénoncé une mauvaise prise de décision de l’entraîneur-chef James Borrego.

Cette semaine, Borrego a rendu la pareille en appelant sa star de deuxième année.

Plus précisément, Borrego a contesté la tendance de Ball à avoir des problèmes de faute tôt. Il avait réussi à accumuler 40 fautes lors des 12 premiers matchs des Hornets.

« Il essaie de faire la bonne chose dans son esprit », a déclaré Borrego, tel que rapporté par Roderick Boone du Charlotte Observer. « Il essaie de faire un jeu gagnant. Il essaie d’aider l’équipe à poursuivre un ballon de basket ou à faire un vol. Mais parfois, il a juste besoin d’être solide et de revenir en défense. N’essayez pas de récupérer chaque possession.

«C’est à moi de lui apprendre, de l’entraîner, de le tenir responsable. C’est à lui de comprendre cela et de ne pas continuer à faire cette erreur, surtout dans les premiers quarts. Nous ne pouvons pas commencer où il commet systématiquement deux fautes pour commencer les matchs et le mettre sur la touche. Cela fait partie de sa maturité, de sa croissance et c’est aussi pour moi.

C’est une façon de procéder. https://t.co/ZtCs3UUs3P – Jeu 7 (@game7__) 11 novembre 2021

Il sera intéressant de voir comment cette dynamique va évoluer à l’avenir. Borrego s’est déjà engagé dans une guerre des mots avec LaVar Ball et en est sorti indemne, donc il ne craint pas le boeuf avec la famille Ball. Qu’est-ce que cela signifie pour l’avenir? Le temps nous le dira.

