L’entraîneur des Jaguars, Urban Meyer, brise le silence sur son apparition dans la vidéo du bar viral

Urban Meyer a rompu son silence sur son apparition dans une vidéo de lui dans un bar, qui est devenue virale. L’entraîneur-chef des Jaguars de Jacksonville était en visite à Columbus, dans l’Ohio, et a été vu assis sur un tabouret de bar alors qu’une femme blonde dansait sur lui. Meyer apparaît également sur une photo avec une autre femme avec la légende “Qui est-ce, il continue de flirter avec moi.”

“Je me suis juste excusé auprès de l’équipe et du personnel pour avoir été une distraction, c’est stupide”, a déclaré Meyer, selon 247Sports. “J’ai expliqué tout ce qui s’est passé. C’était stupide. Je ne devrais pas me retrouver dans ce genre de position.” Meyer a déclaré qu’il était en ville pour voir sa famille et qu’il est allé dîner après le match de samedi soir.

Est-ce pour cela qu’Urban Meyer est à la mode ? pic.twitter.com/nFg8kUFVli – Mec au Texas (@ChiefSVP) 3 octobre 2021

“(Il y avait un) grand groupe à côté du restaurant et ils voulaient que je vienne prendre des photos et je l’ai fait”, a déclaré Meyer. “Ils ont essayé de me sortir sur la piste de danse et j’aurais dû partir.” La vidéo de Meyer intervient après que les Jaguars ont perdu contre les Bengals de Cincinnati jeudi soir pour porter une fiche de 0-4 cette année. C’est quelque chose de nouveau pour Meyer car il a l’habitude d’être invaincu à cette période de l’année lorsqu’il entraînait le football universitaire.

“C’est dévastateur, déchirant”, a déclaré Meyer après le match. “Habituellement, je ne me trompe pas sur des choses comme ça. Je vois juste une bonne équipe là-dedans. Je vois de bons gars. Je vois de bons cœurs. Je vois des gars qui travaillent. Je leur ai dit:” Je n’ai pas tort. Je Je n’ai pas tort sur ce truc. Cette équipe va gagner des matchs.” Les Jaguars n’ont pas perdu 19 matchs consécutifs qui remontent à septembre 2020. Et lorsqu’on lui a demandé si l’équipe avait besoin d’une pause, Meyer ne l’avait pas.

a confirmé Urban Meyer pic.twitter.com/Dc3TyzTQY3 – max (@Juicewag) 2 octobre 2021

“Il n’y a pas de pause. Je veux dire pas de manque de respect, mais vous devez faire le vôtre. Nous ne le voyons pas de cette façon”, a déclaré Meyer, qui a remporté des titres nationaux à Ohio State et en Floride. ” Je l’ai dit dès le jour 1 : le noyau de cette équipe a de bons joueurs. Nous nous améliorons chaque semaine. C’est écoeurant de ne pas avoir pu gagner ce match. Je ne me trompe pas à propos de ces gars dans cette salle. Nous allons continuer à nous balancer aussi fort que possible.”