L’entraîneur des Jaguars Urban Meyer explique pourquoi l’équipe a coupé Tim Tebow

Les Jaguars de Jacksonville ont éliminé Tim Tebow après avoir disputé un seul match préparatoire. Bien que ce ne soit pas très surprenant puisque Tebow apprenait un nouveau poste, l’idée était que l’ancien quart-arrière des Florida Gators allait durer au moins une semaine de plus en pré-saison. L’entraîneur des Jaguars, Urban Meyer, s’est entretenu avec les journalistes mardi et a expliqué pourquoi l’équipe avait supprimé Tebow.

“Nous savions que c’était une bataille difficile pour Tim”, a déclaré Meyer, selon USA Today. ”Guerrier d’élite, compétiteur d’élite, mais il a aussi 34 ans. Les joueurs l’aimaient, les vestiaires l’aimaient, mais c’était la bonne chose. Meyer a également déclaré que le fait que Tebow n’ait joué contre aucune équipe spéciale lors du match de pré-saison le week-end dernier était un autre facteur de son abandon.

“La position finale serrée est l’une de celles-là, et l’arrière, s’il ne peut pas contribuer sur les équipes spéciales, c’est une tâche difficile”, a déclaré Meyer. ”Deux des phases d’équipes spéciales sont en train de tacler, et si vous n’avez jamais taclé, c’est ce que je me suis retrouvé – et je me retrouve toujours, nous tous, chaque jour de congé, nous aurons un deux-à- réunion de trois heures sur la gestion des listes. Nous nous attendons à être très bons dans les équipes spéciales.”

Peu de temps après que Tebow a été coupé, il est allé sur les réseaux sociaux pour remercier les Jaguars de l’opportunité. “Remerciant pour les hauts et même les bas, les opportunités et les revers” Tebow. “Je n’ai jamais voulu prendre de décisions par peur de l’échec et je suis reconnaissant d’avoir eu la chance de poursuivre un rêve… Merci au [Jaguars] organisation et tous ceux qui m’ont soutenu dans cette aventure. Et nous savons que… Dieu fait tout ensemble pour le bien. Romains 8 :28. »

Tebow a rejoint les Jaguars en mai après avoir essayé avec l’équipe en tant qu’ailier rapproché. Il a été repêché par les Broncos de Denver au premier tour en 2010 en tant que quart-arrière et a été avec l’équipe pendant deux saisons avant de rejoindre les Jets de New York en 2012. Il était avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre en 2013 et les Eagles de Philadelphie en 2015, mais n’a pas Je ne joue pas dans un match de saison régulière pour l’une ou l’autre équipe. Au cours de sa carrière dans la NFL, Tebow a complété 47,9% de ses passes et lancé pour 2 422 verges, 17 touchés et neuf interceptions avec une note de 75,3 passeurs. Il a également couru pour 989 verges et 12 touchés.