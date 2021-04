L’entraîneur des jeunes de Birmingham révèle la brillante raison pour laquelle Jude Bellingham porte le numéro 22 et le travail qui a permis de faire du milieu de terrain du Borussia Dortmund et de l’Angleterre un “ talent générationnel ”

Le directeur de l’académie de Birmingham, Mike Dodds, a révélé une histoire brillante derrière Jude Bellingham portant le numéro 22 alors qu’il réfléchissait à l’étonnante ascension du milieu de terrain vers la célébrité.

Le joueur de 17 ans – qui a quitté Birmingham pour le Borussia Dortmund l’été dernier – a déjà disputé un quart de finale de la Ligue des champions, est un international anglais et un homme clé pour l’équipe de Bundesliga.

Bellingham a brillé sur la grande scène pour Dortmund cette semaine et a fait 37 apparitions pour les géants allemands cette saison

Les capacités techniques de Bellingham étaient pleinement visibles mardi soir alors qu’il impressionnait contre une équipe de stars de Manchester City au stade Etihad, dérivant sans effort des joueurs et faisant preuve d’un équilibre, d’une maturité et d’une intelligence qui démentaient son âge.

Il n’a pas eu de chance de ne pas marquer un but vital à l’extérieur pour les visiteurs lors de la défaite 2-1, démenti de manière controversée par l’arbitre Ovidiu Hategan pour une faute présumée sur Ederson.

Bellingham était très recherché l’été dernier après avoir fait la percée à Birmingham peu de temps après son 16e anniversaire, Manchester United faisant tout son possible pour le signer – même en rédigeant Sir Alex Ferguson pour l’aider – avant d’opter pour Dortmund.

Le chef de l’académie de Birmingham, Dodds, a joué un rôle important dans son développement et a rejoint talkSPORT 2 cette semaine pour discuter des progrès de Bellingham, et a révélé quand il a commencé à se démarquer en tant que star potentielle du futur.

Bellingham a tous les attributs, à la fois physiques et techniques, pour être une superstar pendant des années

“Quand il était en quelque sorte la phase de fondation, il a joué dans son propre groupe d’âge”, a déclaré Dodds. «Quand il est arrivé à l’académie, nous ne l’avons pas emmené tout de suite.

«Je me souviens qu’il est venu s’entraîner avec nous et le dépisteur de l’époque l’aimait beaucoup et je me souviens en fait de sa première séance à sept ans.

«J’ai pensé: ‘Ouais, il va bien, pas trop mal’. Il ne s’est pas démarqué; ce n’est probablement que lorsqu’il est arrivé à 13 ans où vous avez commencé à vous dire: «Ce garçon est très bon».

«Ensuite, évidemment, nous avons dû être très détaillés dans sa programmation en termes de jeux auxquels il a joué, avec qui il s’est entraîné et avec quelles tranches d’âge il s’est entraîné.

L’adolescent a fait ses débuts en Angleterre en novembre, remplaçant Mason Mount contre l’Irlande après 73 minutes.

«On m’a posé la question l’autre semaine à propos de lui comme étant un talent générationnel et que n’importe qui pouvait le produire. C’est assez offensant.

«Il y avait tellement de réunions autour de son programme et il y avait tellement de personnes impliquées dans son programme et cela n’arrive pas seulement par chance.

«Il mérite beaucoup de crédit et sa famille mérite également beaucoup de crédit, mais cela n’arrive pas par hasard – je me fiche de ce que quelqu’un dit.

Doté des attributs physiques pour compléter sa capacité incontestable, Bellingham est tout à fait dans le moule d’un milieu de terrain moderne.

Dodds a révélé que cela avait été foré en lui depuis ses jeunes années, et a déclaré que sa capacité à jouer dans une variété de positions était la raison pour laquelle il avait choisi son précieux maillot numéro 22 – qui a depuis été retiré par Birmingham en son honneur.

Bellingham a signé un contrat de cinq ans à Dortmund cet été après 44 apparitions pour le club de sa ville natale de Birmingham

Dodds a rappelé: «Il aurait eu environ 13 ou 14 ans et comme la plupart des garçons de cet âge, ils veulent être numéro 10.

«Et je me souviens, nous nous sommes assis avec lui et nous avons dit: ‘Nous pensons que vous vous rendez un mauvais service, nous pensons que vous pouvez tout faire. Nous avons donc proposé: “ Nous pensons que vous pouvez être un 22. ”

«Ses yeux se sont éclairés et nous savions qu’il l’avait accroché à partir de là! Nous avons dit que nous pensions qu’il pourrait être un milieu de terrain ou un quatre. Nous pensions qu’il pourrait être un box-to-box, qui est un huit et nous avons pensé qu’il pourrait être un buteur et un créateur, donc un 10.

«Et depuis l’âge de 13 ans, il s’est accroché à cela tout au long et vous pouvez le voir dans son jeu.

“Il a fait ses débuts à Birmingham City et il a dit:” Je veux que mon numéro d’équipe soit le numéro 22 “et a dit la même chose à Dortmund.

«Donc ce que j’espère, c’est que les enfants vont regarder ça et dire:” Je vais être le prochain 22 “et il crée une tendance en termes de capacité à tout faire.

«Je pense vraiment qu’il peut tout faire; Je pense qu’en fonction des besoins tactiques du jeu, il peut jouer dans les trois positions et je pense que c’est ce qui le rend si unique.

Mike Dodds parlait avec Ade Oladipo sur The Social. Connectez-vous à The Social tous les après-midi de la semaine entre 13h et 17h sur talkSPORT 2 pour les meilleures interviews et réactions aux plus grandes histoires sportives de la journée.