L’entraîneur des jeunes de Marcus Rashford défend avec passion le joueur et lui dit “vous n’avez rien à regretter” alors que la star de l’Angleterre et de Manchester United s’excuse pour avoir manqué un penalty lors de la finale de l’Euro 2020 et que les fans se rassemblent pour réparer la peinture murale

L’entraîneur des jeunes de Marcus Rashford insiste sur le fait que la star anglaise n’a “rien à excuser” après avoir dit désolé à la nation pour son penalty raté lors de la finale de l’Euro 2020.

L’attaquant de Manchester United a frappé le poteau avec son coup de pied contre l’Italie, tandis que Bukayo Saka et Jadon Sancho ont également vu les pénalités sauvées alors que l’Angleterre a été battue lors d’une nuit de chagrin à Wembley.

.

Rashford était désemparé lorsque son tir a touché le poteau

Les coéquipiers anglais, les fans et d’autres stars se sont ralliés au trio, leurs clubs venant également soutenir les joueurs après que les trois aient été ciblés par des racistes ignobles qui leur ont envoyé des abus sur les réseaux sociaux.

Parmi eux se trouvait le capitaine anglais Harry Kane qui a envoyé un message fort à tous ceux qui envoyaient des messages dégoûtants aux joueurs : “Si vous abusez de quelqu’un sur les réseaux sociaux, vous n’êtes pas un fan de @England et nous ne voulons pas de vous.”

Trois gars qui ont été brillants tout l’été ont eu le courage d’intervenir et de prendre un stylo lorsque les enjeux étaient élevés. Ils méritent du soutien et non pas les vils abus racistes qu’ils ont subis depuis hier soir. Si vous abusez de quelqu’un sur les réseaux sociaux, vous n’êtes pas un fan de @England et nous ne voulons pas de vous. pic.twitter.com/PgskPAXgxV

– Harry Kane (@HKane) 12 juillet 2021