L’entraîneur des Lakers parle des espoirs de titre

Frank Vogel entraîneur des Lakers, devient brutalement honnête à propos de espère de qualification des Lakers après le passage à tabac des Blazers dans le NBA.

Les Lakers de Los Angeles ont été absolument battus par les Trail Blazers de Portland samedi soir dans ce qui s’est avéré être une performance vraiment décevante de Los Angeles. Le match s’est finalement terminé avec un score final de 105-90, ce qui ne reflète pas vraiment à quel point les Lakers ont mal joué tout le match.

L’entraîneur-chef de Los Angeles, Frank Vogel, était naturellement contrarié après le match et n’a pas retenu ses critiques. Vogel a pratiquement critiqué son équipe pour ne pas avoir fait assez d’efforts dans la défaite :

«Quand nous sommes sur le terrain, nous devons jouer plus fort. Chaque possession doit compter. Nous devons jouer plus fort, c’est tout », a déclaré Vogel, via Damian Burchardt des Lakers Nation.

Cela semble être une solution simple pour les Lakers pour essayer de résoudre leurs problèmes sur le terrain, mais comme nous le savons tous, c’est beaucoup plus facile à dire qu’à faire. À ce stade, Los Angeles est tout sauf le favori du titre que certains considéraient comme avant le début de la saison. Pour sa part, Coach Vogel est entièrement d’accord avec cette notion à ce stade :

« Si nous voulons gagner, nous devons être humbles », a poursuivi Vogel. « Nous ne sommes pas l’équipe de championnat que nous voulons être maintenant, donc pour y arriver, nous devons être humbles. Ce n’est pas un coup porté à qui nous sommes en tant que joueurs. C’est comme une équipe, si vous voulez gagner à n’importe quel niveau, vous devez rester humble. »

Frank Vogel n’est clairement pas très satisfait du niveau d’humilité de son équipe. À son avis, les Lakers doivent adopter une approche plus modeste s’ils veulent atteindre leurs objectifs cette saison.