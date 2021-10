L’entraîneur des Lions Dan Campbell a livré une réponse en larmes après la défaite

Il n’y a pas grand chose à être ravi si vous êtes l’entraîneur-chef des Lions Dan Campbell. Detroit est la seule équipe sans victoire de la NFL, et malgré un nouveau personnel et un nouveau quart-arrière, les Lions continuent de trouver des moyens de perdre des matchs gagnables.

La défaite de dimanche de la semaine 5 contre les Vikings du Minnesota a été particulièrement écrasante, même selon les normes des Lions. Detroit s’était ressaisi de 10 au quatrième quart pour prendre une avance d’un point grâce à un touché et à une conversion courageuse de deux points avec 37 secondes à jouer. Mais 37 secondes se sont avérées suffisantes pour un autre match des Lions aux Lions.

Les Vikings sont rapidement entrés dans le champ de tir et Greg Joseph a réussi un placement de 54 verges pour gagner sans qu’il ne reste plus de temps. Et quand est venu le temps d’aborder cette défaite lors de la conférence de presse d’après-match, Campbell était visiblement déçu.

Un Dan Campbell ému parle de perdre un autre crève-cœur: pic.twitter.com/Vgb4j2XMcd – Ari Meirov (@MySportsUpdate) 10 octobre 2021

L’entraîneur-chef de première année a fondu en larmes tout en saluant les efforts déployés par son équipe lors d’une défaite difficile. Et vous devez vraiment ressentir pour Campbell aussi. Il a fait l’appel risqué d’aller chercher la victoire au lieu de l’égalité, a semblé réussir et toujours perdu.

Ce sera difficile à surmonter, mais s’il y a quelque chose que les Lions nous ont appris au fil des ans, c’est qu’il y aura toujours une pire perte.