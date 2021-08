L’entraîneur des Mavericks Jason Kidd est exposé par son fils (Photos)

Les Dallas Mavericks ont embauché Jason Kidd comme nouvel entraîneur-chef de l’équipe le mois dernier. Alors que certains ont salué la décision comme une bonne décision, d’autres ont soutenu qu’une erreur avait été commise.

Bien que le jury soit toujours sur cette embauche en tant que décision de basket-ball, du point de vue des relations publiques, le pick-up Kidd n’a pas été idéal.

Cette semaine, le fils de Kidd, TJ, est allé sur Instagram et a publié un long article décrivant la vérité sur son père. Cela rappelait beaucoup lorsque le fils de Dwight Howard, âgé de 12 ans, l’avait exposé de la même manière.

Le message de TJ parle en grande partie de lui-même :

TJ a ensuite terminé son message avec ce message :

“Cela arrive souvent”, a-t-il écrit. « Alors aujourd’hui, j’ai le temps… Alors… (* Cracks knuckles) Pour répondre à cette question pour ceux d’entre vous qui avaient le moindre doute. Il est moi. Je suis lui. Le petit dont vous vous moquez tous d’avoir la grosse tête et la moustache à 5 ans à tous ces matchs de NBA (Ouais je l’ai vu) Je ne l’ai jamais compris. Pensez que c’est hilarant maintenant. Je suis bien conscient des nombreuses réalisations de mon père en matière de basket-ball, de chaussures, de cartes à collectionner et de tout ce sur quoi vous ressentez le besoin de m’identifier.

« J’apprécierais beaucoup si vous ARRÊTEZ tous de me taguer dans des trucs qui ont à voir avec lui (il est sur IG maintenant, alors TAG LUI). Honnêtement, cela ne me dérange pas de parler de basket-ball ou de quoi que ce soit du tout.. Mais des conneries stupides comme celle-ci ne seront plus tolérées par cette page. Ce qui n’est pas dû. DU TOUT. Mais pour une raison quelconque, je dois continuer à me répéter. J’aimerais qu’on se souvienne de moi pour être plus qu’un accessoire pour quelqu’un qui ne me voyait que comme ça. Un accessoire..

«Malheureusement, jusqu’à ce que je fasse quelque chose de remarquable en dehors de qui je suis lié (en travaillant là-dessus), je dois malheureusement porter cette étiquette avec moi jusque-là. Donc je pense que je peux être malade et fatigué d’être malade et fatigué comme bon me semble. Il m’a fallu du temps pour comprendre que je n’avais pas à répondre aux attentes de qui que ce soit à mon égard. Ce que les autres pensent de vous n’a aucune importance. Donnez la priorité à votre santé mentale / physique, traitez les gens comme vous aimeriez être traité », a-t-il poursuivi.

« Traitez les gens avec gentillesse et n’attendez rien en retour. Si vous ressentez de l’anxiété, de la dépression, de la tristesse. C’est bon, mais ne vous asseyez pas dedans. Asseyez-vous dedans et rien ne sera jamais résolu. Tout ce que vous ressentez est VALIDE. Chaque personne sur cette planète a le droit d’être un individu et sa propre personne. Je vais aller de l’avant et le faire maintenant… Il y a toujours de bons souvenirs du passé. Nous ne pouvons pas oublier de vivre pour aujourd’hui et pour l’avenir.

« Ralentissez s’il le faut. Faites les choses correctement et regardez ce que vous pouvez accomplir. Il y a une telle liberté à être soi-même et à faire ses propres choses. Ils n’ont de sens pour personne d’autre que vous. Rêvez grand. Travaillez dur et soyez la personne la plus gentille de la pièce et ne regardez jamais en arrière. »

Encore une fois, ce n’est pas la première fois qu’une personnalité liée à la NBA est exposée de cette manière pour être un mauvais parent. Ce ne sera certainement pas le dernier. Mais cela ne le rend pas moins troublant.

Kidd abordera-t-il finalement sa relation avec son fils à un moment donné? Le temps nous le dira.

