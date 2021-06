L’entraîneur des Mavericks Rick Carlisle démissionne de son poste

in

18/06/2021 à 9h08 CEST

Gloria Regil – .

L’entraîneur vétéran Rick Carlisle a surpris ce jeudi avec l’annonce, confirmée par les Dallas Mavericks, qu’il quittait le poste de directeur technique de l’équipe texane, sans que les raisons qui l’ont poussé à prendre une telle décision aient été connues à un niveau officiel.

Carlisle, avec sa démission, met fin à 13 ans à la tête des Mavericks et intervient au lendemain du départ de l’ancien président des opérations basket Donnie Nelson, éliminant deux des figures clés de l’équipe championne de la franchise 2010-2011.

Bien qu’au niveau officiel les raisons pour lesquelles Carlisle ait quitté ses fonctions n’aient pas transcendé, plusieurs sources journalistiques et joueurs au sein de l’équipe ont souligné que l’entraîneur vétéran ne voulait pas continuer à soutenir le “divisme” et la grossièreté qu’il a dû endurer plusieurs fois au cours la saison dernière par star base et superstar, le Slovène Luka Doncic.

La tension entre Carlisle et la superstar de 22 ans était devenue de plus en plus préoccupante au sein de l’organisation Mavs, ont indiqué des sources.

Doncic a affronté Carlisle à plusieurs reprises cette saison, par exemple en faisant des gestes moqueurs sur le terrain lorsqu’il n’était pas d’accord avec une décision ou en criant après Carlisle devant des entraîneurs adjoints et des coéquipiers.

Cela signifie que Dallas a besoin de remplaçants pour les deux décideurs clés avant une intersaison cruciale, la dernière pour le Non-conformistes avant que le meneur de la NBA Luka Doncic ne commence une prolongation maximale attendue de son contrat de recrue.

“Après plusieurs conversations en personne avec Mark Cuban (propriétaire) au cours de la semaine dernière, Je l’ai informé aujourd’hui que je ne reviendrai pas en tant qu’entraîneur-chef des Dallas Mavericks“, confirmé Carlisle à travers une déclaration offerte par le réseau ESPN. “C’était uniquement ma décision. Ma famille et moi avons vécu une expérience incroyable de 13 ans à travailler avec des gens formidables dans une grande ville“.

Carlisle, 61 ans, a déclaré que cela avait été un “honneur de travailler ensemble” avec divers membres de l’organisation Mavs, nommant spécifiquement Cuban, Nelson, PDG Cynt Marshall, vice-président des opérations de basket-ball Michael Finley, directeur adjoint. PDG Keith Grant et co -étoiles. de l’équipe du championnat 2010-11, Dirk Nowitzki et Jason Kidd.

“Dallas sera toujours à la maison, mais je suis enthousiasmé par le prochain chapitre de ma carrière d’entraîneur“, a déclaré Carlisle, qui a un record de carrière de 836 à 689, après avoir entraîné les Detroit Pistons et les Indiana Pacers avant de venir à Dallas en 2008.

Carlisle, qui avait été le troisième entraîneur le plus âgé de la NBA derrière Gregg Popovich de San Antonio et Erik Spoelstra de Miami Heat, avait un dossier de 555-478 lors de ses 13 saisons à Dallas, établissant un record de franchise de victoires.

L’entraîneur vétéran avait une fiche de 33-38 en séries éliminatoires avec les Mavericks, qui n’ont pas dépassé le premier tour depuis leur titre il y a 10 ans.

“J’aime vraiment Rick Carlisle”, a déclaré Cuban à ESPN. “C’était non seulement un bon entraîneur, mais aussi un ami et un confident. Notre relation était bien plus que du basket-ball. Et je sais que cela ne changera jamais.”

Selon Cuban, les Mavericks embaucheront un nouveau chef des opérations de basket-ball avant de rechercher un entraîneur.

Cuban a embauché Sportsology de Mike Forde, une société de conseil fréquemment utilisée par les équipes de la NBA qui embauchent des directeurs généraux, pour aider à la recherche du remplaçant de Nelson.

Cependant, les sorties de Nelson et de Carlisle étaient quelque chose à quoi Cuban lui-même ne s’attendait pas, ou du moins il n’avait pas publiquement montré qu’il y avait un quelconque problème.

En effet, après l’élimination des Mavericks le 6 juin dernier lorsque les Mavericks ont été éliminés par les Los Angeles Clippers après avoir perdu le septième match de la série du premier tour des playoffs de la Conférence Ouest, Cuban a déclaré que Carlisle continuerait de mener. l’équipe la saison 2021-22.

Maintenant le Non-conformistes rejoindre six autres équipes NBA qui sont actuellement sans entraîneur comme Boston, Indiana, Orlando, La Nouvelle-Orléans, Portland et Washington, ainsi que les Hawks d’Atlanta ont Nate McMillan comme intérimaire.

De plus, les Mavericks ont besoin de remplaçants pour les deux décideurs clés avant une intersaison cruciale, la dernière pour les Mavericks avant que Doncic ne commence une prolongation maximale attendue de son contrat de recrue.