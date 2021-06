L’entraîneur des Pacers licencie Nate Bjorkgren après une année avec l’équipe

in

L’entraîneur Nate Bjorkgren a été licencié par l’Indiana Pacer après seulement un an sur le banc. La direction des Pacers a rencontré Bjorkgren mardi pour discuter de son avenir et enfin a décidé le licenciement en raison du manque de connexion qui s’était produit tout au long de la saison passée entre le vestiaire et l’équipe technique.

Il restait un an à Bjorkgren sur son contrat initial de trois ans, qui sera honoré en tous points par l’équipe.

“La saison 2020-2021 n’était pas ce qu’aucun d’entre nous s’attendait ou prévoyait qu’elle serait, et nos résultats sur le terrain n’ont certainement pas répondu aux normes de ce que notre organisation et nos fans attendent”, a déclaré le président des opérations de basket-ball des États-Unis. Les Pacers Kevin Pritchard dans un communiqué.

Le manager des Pacers a souligné que la décision avait été la meilleure pour les deux parties car elle leur donnait la possibilité d’aller dans une direction différente.

Indiana a interviewé près de 20 candidats il y a un an avant de s’installer sur Bjorkgren, qui était alors assistant des Raptors de Toronto avec Nick Nurse à la barre, et pourrait revenir sur certains des candidats encore disponibles.

Bjorkgren, 45 ans, qui avait également été entraîneur adjoint des Phoenix Suns et avait une expérience d’entraîneur dans la Ligue de développement, n’avait jamais dirigé une équipe NBA.

La séquence de six saisons consécutives en séries éliminatoires de l’Indiana s’est terminée cette saison après avoir perdu contre les Wizards de Washington lors d’un tournoi de play-in. qui a défini la huitième et dernière place de la Conférence Est et les Pacers ont terminé avec une fiche perdante de 34-38.

Le limogeage de Bjorkgren laisse les Pacers en tant que quatrième équipe de la NBA actuellement sans entraîneur après des changements apportés à Boston, où les Celtics ont élevé l’entraîneur Brad Stevens au poste de président des opérations.

Alors que les Orlando Magic ont conclu un accord avec Steve Clifford pour quitter l’équipe, les mêmes que les Portlan Trail Blazers avec Terry Stotts.

De son côté, McMillan est entraîneur par intérim avec les Hawks d’Atlanta qui jouent les demi-finales de la Conférence Est contre les Sixers de Philadelphie et la série est à égalité (1-1).