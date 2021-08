L’entraîneur des Packers devient brutalement honnête à propos de Jordan Love (vidéo)

Jordan Love a été sélectionné au premier tour du repêchage de la NFL 2020 par les Packers de Green Bay. Le front office a fait le choix audacieux avec un objectif clair en tête : s’assurer que l’ancienne vedette de l’État de l’Utah serait leur héritier présomptif d’Aaron Rodgers.

Rodgers n’a pas apprécié le déménagement. Bien qu’il ait clairement indiqué qu’il n’avait aucun problème avec Love sur le plan personnel, il était toujours profondément offensé par le fait que la sélection ait même été faite.

La mauvaise volonté de cette série d’événements a conduit à une longue impasse entre Rodgers et les Packers cette intersaison, aboutissant à ce qui semble être une décision mutuelle que ce sera probablement l’année dernière de Rodgers à Green Bay.

Avec Rodgers sur le point de sortir, beaucoup se sont demandé si Love serait vraiment prêt à prendre le relais le moment venu.

Cette semaine, Love a tenté de répondre à cette question sur le terrain lors d’une confrontation de pré-saison contre les Bills de Buffalo. Ça ne s’est pas bien passé. Il n’a finalement pas réussi à mener les Packers à aucun point dans une défaite par blanchissage 19-0, terminant 12 sur 18 pour 149 verges et un mauvais choix dans la zone des buts.

Après la sortie de samedi, l’entraîneur-chef des Packers Matt LaFleur a été brutalement honnête au sujet de la performance de son jeune.

« Je pense que pour la plupart, il a fait du bon travail », a déclaré LaFleur. “Ce sont certainement des moments propices à l’apprentissage, et je pense que vous devez les vivre et les parcourir dans un cadre de jeu pour vraiment apprendre d’eux, donc je suis à peu près certain qu’il apprendra de ces erreurs et j’espère qu’il ne les répétera pas. . “

L’interception de la zone d’en-but, en particulier, a été décrite comme quelque chose qui sera considéré comme un “moment propice à l’apprentissage”.

“Je lui ai juste dit que vous ne pouvez jamais risquer ça comme ça à moins qu’il ne soit quatrième et que le match soit en jeu, alors vous pouvez certainement en lancer un”, a poursuivi LaFleur. “Mais nous ne voulons jamais enlever des points au tableau et ceux, l’interception puis celle à la fin de la mi-temps, auraient certainement pu enlever des points au tableau.”

Love a rendu ses sentiments sur Rodgers et sa situation actuelle aussi clairs que possible. Il est maintenant temps de livrer. Sera-t-il finalement capable de s’organiser et de prouver qu’il est le digne successeur de l’un des plus grands quarterbacks de tous les temps ? Le temps nous le dira.

