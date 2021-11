L’entraîneur des Packers Matt LeFleur ne regardera probablement pas l’interview controversée d’Aaron Rodgers

L’entraîneur des Green Bay Packers, Matt LaFleur, a déclaré vendredi aux journalistes qu’il n’avait pas l’intention de regarder l’interview d’Aaron Rodgers sur la défense de sa décision de renoncer au vaccin contre le coronavirus.

Rodgers a fait la défense austère dans une interview sur « The Pat McAfee Show » juste avant que les joueurs de LaFleur et Packers soient sur le point de s’adresser aux médias. L’entraîneur-chef des Packers a été interrogé sur l’interview de Rodgers et a déclaré qu’il ne la regarderait « très probablement » pas plus tard.

Le quart-arrière des Green Bay Packers Aaron Rodgers (12) passe le ballon au porteur de ballon AJ Dillon lors de la première mi-temps d’un match de football de la NFL le dimanche 17 octobre 2021 à Chicago. (AP Photo/Nam Y. Huh)

« Je n’y pense pas pour le moment. Ma pensée repose sur notre équipe et sur la recherche d’un moyen de battre les Chiefs de Kansas City », a déclaré LaFleur.

On a également demandé à LaFleur ce qu’il pensait de Rodgers disant qu’il prenait de l’ivermectine pour traiter ses symptômes de COVID.

« Je ne sais même pas ce que signifie ce mot ou ce qu’est ce terme. Je veux dire, je ne sais pas ce que vous essayez d’obtenir de moi », a-t-il déclaré.

Dans une large déclaration sur l’émission YouTube de l’ancien parieur de la NFL, Rodgers a contesté la « foule réveillée » qui aurait tenté de l’annuler pour ne pas s’être protégé contre le coronavirus en tant que l’un des visages les plus reconnaissables du sport et du règne MVP de la ligue.

Aaron Rodgers # 12 s’entretient avec l’entraîneur-chef des Green Bay Packers Matt LaFleur lors du match contre l’équipe de football de Washington au Lambeau Field le 24 octobre 2021 à Green Bay, Wisconsin. Green Bay a battu Washington 24-10. (John Fisher/.)

Il a évoqué plusieurs raisons pour lesquelles il a choisi de ne pas se faire vacciner, notamment une allergie qu’il a déclarée avoir à cause d’un ingrédient des vaccins à ARNm. Il a dit qu’il a également parlé à son ami Joe Rogan des traitements que Rogan a pris lorsque le podcasteur a reçu un diagnostic de COVID-19 et a admis que l’un des médicaments qu’il prenait était l’ivermectine.

« Je me rends compte que je suis dans le collimateur de la foule réveillée en ce moment », a déclaré Rodgers à McAfee et à son ancien coéquipier secondeur AJ Hawk. « Donc, avant que mon dernier clou ne soit mis dans mon cercueil de culture d’annulation, je pense que j’aimerais remettre les pendules à l’heure sur tant de mensonges flagrants qui circulent sur moi-même. »

Rodgers a tiré sur les médias de la NFL pour l’avoir déchiré et a tenu à dire qu’il se serait expliqué si quelqu’un lui avait demandé d’expliquer ce qu’il voulait dire lorsqu’il a dit qu’il était immunisé. De plus, il a déclaré qu’il était allergique à certains des ingrédients des vaccins Pfizer et Moderna et a choisi de ne pas recevoir le vaccin Johnson & Johnson en raison de certains de ses effets secondaires.

Le quart-arrière des Green Bay Packers Aaron Rodgers (12) passe pendant que l’entraîneur-chef Matt LaFleur et le quart-arrière Jordan Love (10) regardent le camp d’entraînement de football de la NFL le mercredi 28 juillet 2021 à Green Bay, Wisconsin (AP Photo/Matt Ludtke)

« Je ne suis pas un anti-vaxx, une terre plate. … J’ai une allergie à un ingrédient qui est dans les vaccins à ARNm. J’ai trouvé un protocole d’immunisation à long terme pour me protéger, et je suis très fier de la recherche qui est entré là-dedans », a ajouté la star des Packers.

Rodgers devrait rater le match contre les Chiefs et espère être de retour pour le match des Seahawks de Seattle le week-end prochain. Jordan Love devrait commencer.