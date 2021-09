L’entraîneur des Patriots a un message dur pour le quart des Bucs Tom Brady

in

Une confrontation imminente de la semaine 4 entre les Buccaneers de Tampa Bay et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre a attiré l’attention des fans de la NFL partout dans le monde.

Cette sortie marque la première fois que le quart-arrière Tom Brady et l’entraîneur-chef Bill Belichick s’affrontent depuis leur divorce désordonné, ce qui incite beaucoup à ressasser ce qui a conduit à leur rupture.

Comme s’il n’y avait pas déjà eu d’histoires avant cette affaire, l’entraîneur des demis offensifs des Patriots, Ivan Fears, a décidé d’ajouter un peu plus d’huile sur le feu lors d’une récente interview.

“Pour le moment, ce SOB est l’ennemi”, a-t-il déclaré, selon Pro Football Talk. “Quoi qu’il en soit, il arrive, c’est l’ennemi. Je l’aime toujours, je pense que c’est une personne formidable, mais nous n’allons pas partager d’amour en ce qui concerne le temps de jeu.

“Nous partagerons cet amour après, quand tout sera dit et fait”, a déclaré Fears. «Je pense que c’est une personne formidable, un sacré leader. Il me manque en tant que personne. En ce moment, je suis heureux pour lui, pour le succès qu’il a eu. Et j’ai hâte d’essayer de lui battre les fesses. C’est ce qui compte. C’est tout ce qui compte pour le moment. Nous nous battons l’un contre l’autre.

Il convient de se rappeler que les entraîneurs des Patriots se sont ouvertement moqués de Brady lorsqu’il a parfois eu des difficultés avec les Buccaneers au début de l’année dernière. Puis les rôles se sont inversés lorsque la Nouvelle-Angleterre est tombée au sous-sol de l’AFC East, tandis que Brady a remporté un septième championnat en carrière avec sa nouvelle équipe.

Pour un million de raisons différentes, Bucs-Patriots sera un événement à ne pas manquer ce week-end.

Qui finira par émerger avec le droit de se vanter quand tout sera dit et fait ? Le temps nous le dira.

