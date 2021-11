L’entraîneur des pompiers des Giants de New York après une défaite brutale contre Tom Brady et les Buccaneers de Tampa Bay

Les Giants de New York ont ​​congédié un entraîneur après leur défaite 30-10 contre Tom Brady et les Buccaneers de Tampa Bay lundi soir. Mardi, l’équipe a annoncé avoir licencié le coordinateur offensif Jason Garrett après moins de deux ans de service. L’offensive des Giants a connu des difficultés cette année, avec une moyenne de 18,9 points par match cette saison, se classant 25e dans la NFL. L’an dernier, l’offensive s’est classée au 31e rang de la ligue, avec une moyenne de 17,5 points par match.

« Vous pouvez poser ça ce soir. Compris ? L’entraîneur-chef des Giants, Judge, a déclaré lundi soir qu’il était responsable de la défaite, selon ESPN. « Vous pouvez écrire ça ce soir. Les joueurs doivent exécuter. C’est leur travail, non? C’est notre travail de leur apprendre. C’est leur travail de sortir et d’exécuter. Mais nous devons nous assurer de les mettre en position pour avoir du succès. Cela doit être cohérent, d’ailleurs. Donc, vous pouvez aller de l’avant et écrire cela. Je ne vais pas en débattre. «

Garrett, 55 ans, a rejoint les Giants après avoir passé 13 saisons avec les Cowboys de Dallas dans différents rôles. Il a commencé en 2007 en tant que coordinateur offensif des Cowboys. Il a été promu entraîneur-chef adjoint et coordonnateur offensif en 2008 et a été nommé entraîneur-chef par intérim en 2010 après le limogeage de Wade Phillips. Il a été nommé entraîneur-chef en 2011 et a occupé le poste jusqu’à la saison 2019. En tant qu’entraîneur-chef des Cowboys, Garrett a affiché une fiche de 85-67 avec une fiche de 2-3 en séries éliminatoires. Il a remporté trois titres NFC East et a connu quatre saisons gagnantes. Il a été nommé entraîneur adjoint de l’année en 2007 par les Pro Football Writers of America et a également remporté le prix de l’entraîneur de l’année NFL en 2016.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants à Jason Garrett pour ses plus de 20 ans de service aux Cowboys de Dallas en tant que joueur, entraîneur adjoint et entraîneur-chef », a déclaré le propriétaire des Cowboys, Jerry Jones, en 2020 à l’expiration du contrat de Garrett, selon le site officiel de l’équipe. « Son niveau d’engagement, son caractère et son dévouement envers cette organisation ont été exceptionnels à chaque étape de sa carrière.

Garrett était également un quart-arrière de longue date de la NFL jouant dans la ligue de 1993 à 2004. Il a remporté deux Super Bowls avec les Cowboys en remplacement de Troy Aikman. Garrett a également passé du temps avec les Giants, les Tampa Bay Buccanneers et les Miami Dolphins.