L’entraîneur des Saints devient honnête à propos de Jameis Winston contre Taysom Hill

Les Saints de la Nouvelle-Orléans ont remporté leur confrontation de pré-saison de la semaine 2 contre les Jaguars de Jacksonville 23-21. Avant la sortie, il était très difficile de savoir si Jameis Winston ou Taysom Hill gagneraient finalement le poste de quart partant pour la saison régulière.

“[Head coach Sean] Payton m’a dit qu’il espère nommer son partant avant le dernier match de pré-saison samedi contre l’Arizona, donc la performance de Winston avec la première équipe pour plusieurs séries sera le match le plus important qu’il ait joué depuis qu’il a perdu son emploi en 2019 à Tampa Bay », Peter de NBC King a fait son rapport avant la sortie.

Eh bien, Winston a entendu le message haut et fort. Il est sorti de la porte en feu, complétant 9 passes sur 10 pour 123 verges et une paire de touchés au premier quart. S’il y avait le moindre doute sur sa capacité à diriger l’attaque de l’équipe première, il s’est dissipé immédiatement après cette performance.

Hill, quant à lui, s’est également défendu – bien que beaucoup moins impressionnant. Beaucoup considéraient l’ancien BYU comme une menace légitime de voler le poste de départ après qu’il soit allé 3-1 à la place d’un Drew Brees blessé l’année dernière, et il a en quelque sorte montré pourquoi après avoir surmonté un lent début de match de lundi.

Quand tout a été dit et fait, Hill a terminé avec 138 verges et un touché sur 11 passes sur 20. Malheureusement, bien que les statistiques finales accumulées soient décentes, elles ne racontent pas toute l’histoire. Hill a souvent gardé le ballon trop longtemps contre une défense de deuxième niveau, a refusé d’utiliser ses capacités de course tant annoncées et semblait beaucoup moins à l’aise pour diriger l’attaque que Winston.

Après le match, Payton a été interrogé à blanc sur le moment où il nommerait un partant.

“Je n’ai pas de calendrier”, a déclaré Payton. « Quand nous saurons dans quelle direction nous allons, nous vous le ferons savoir. Nous n’allons pas essayer d’anticiper en disant : « Hé, ce sera en milieu de semaine ou la semaine prochaine ». C’est, je pense, la meilleure façon pour nous de gérer cela. C’est un peu la façon dont nous avons toujours géré quelque chose comme ça.

L’année dernière, lorsque Payton a choisi de nommer Hill comme remplaçant de Brees au lieu de Winston, les joueurs des Saints se sont révoltés contre la décision. Étant donné à quel point Winston a mieux regardé jusqu’à présent, il est difficile de ne pas voir une dynamique similaire se dérouler s’il n’est pas nommé le starter cette fois-ci.

