L’entraîneur des Yankees n’a pas de date pour le retour de Miguel Andújar et Clint Frazier

Le gérant de la Yankees Aaron Boone de New York n’est pas daté et il ne sait pas non plus si les joueurs Miguel Andújar et Clint frazier pourrait revenir en cette saison 2021 du Ligue majeure de baseball – MLB.

Selon un rapport de Bryan Hoch, Aaron Boone n’a pas de date pour le retour de Miguel Andújar et Clint frazier, qui sont actuellement en rééducation pour blessures dans le cadre de la campagne actuelle du Grandes ligues.

Alors qu’il semble que Andújar et Frazier sont en bonne santé parce qu’ils jouent dans les ligues mineures, l’organisation de la Yankees ne sait pas quand il pourra revenir et c’est évident, puisqu’il a actuellement une grande liste dans le MLB et ils n’auraient pas d’espace.

Voici le rapport :

Bien que Miguel Andujar et Clint Frazier soient tous les deux en rééducation, le manager Aaron Boone a déclaré qu’il ne savait pas si l’un ou l’autre des joueurs serait en mesure de revenir en 2021. -Bryan Hoch (@BryanHoch) 29 août 2021

A l’époque, le dominicain et le jardinier étaient très utiles pour la Yankees, mais avec la reprise de Luke Voit, Gio Urshela et l’arrivée d’Anthony Rizzo et Joey Gallo, ses chances de jouer dans le MLB ils sont assez difficiles.

Cependant, ce ne sont pas des pièces jetées dans leur intégralité car à n’importe quel moment de l’année, les deux Miguel Andújar, Quoi Clint Frazier pourrait être appelé à rejouer dans le Grandes ligues.

Andújar Cette année, il atteint .253, avec 39 coups sûrs, six circuits et 12 points produits, tout cela en seulement 45 matchs avec le Yankees.

Du côté de FrazierIl a joué 66 matchs, prenant 183 au bâton, où il a cinq circuits, ceci pour une moyenne de 0,186.