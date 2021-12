L’entraîneur, diffuseur et icône du jeu vidéo de la NFL, John Madden, décède à 85 ans

Image : Arts électroniques via TGA

L’entraîneur et animateur de la NFL, John Madden, est décédé à l’âge de 85 ans. Il a non seulement eu un impact énorme sur le football américain, mais aussi sur l’industrie du jeu vidéo en tant que voix et nom d’Electronic Art. Madden NFL séries.

La série sportive a commencé à l’origine en 1988 comme « John Madden Football » et au fil du temps a été publié sur une gamme de plates-formes, y compris celles de Nintendo. Au nom de la communauté ici à Nintendo Life, nos pensées vont aux amis et à la famille de John pendant cette période difficile.

Voici la déclaration complète du site Web de la NFL:

Le football a perdu une figure légendaire. L’entraîneur du Temple de la renommée du football professionnel et diffuseur légendaire John Madden est décédé subitement mardi matin, a annoncé la ligue. Il avait 85 ans.

« Au nom de toute la famille de la NFL, nous présentons nos condoléances à Virginia, Mike, Joe et leurs familles », a déclaré le commissaire de la NFL, Roger Goodell, dans un communiqué. « Nous le connaissons tous comme l’entraîneur du Temple de la renommée des Raiders d’Oakland et le diffuseur qui a travaillé pour tous les grands réseaux, mais plus que tout, il était un mari, un père et un grand-père dévoué.

« Personne n’aimait le football plus que Coach. Il était le football. Il était une caisse de résonance incroyable pour moi et pour tant d’autres. Il n’y aura jamais un autre John Madden, et nous lui serons à jamais redevables pour tout ce qu’il a fait pour faire du football et de la La NFL ce qu’elle est aujourd’hui. »

Madden a passé 10 saisons en tant qu’entraîneur-chef des Raiders d’Oakland et a apporté à la franchise son premier championnat avec une victoire sur les Vikings du Minnesota au Super Bowl XI. De 1969 à 1978, Madden n’a jamais connu de saison perdue dans sa carrière d’entraîneur-chef et a établi un dossier de 103-32-7 en saison régulière. Il était le plus jeune entraîneur de l’histoire de la NFL à éclipser la barre des 100 victoires lorsqu’il a réalisé l’exploit à l’âge de 42 ans, et Madden reste l’entraîneur le plus victorieux de l’histoire des Raiders. Il détient également le meilleur pourcentage de victoires par un entraîneur-chef de la NFL (minimum de 10 saisons) à 0,759.

« La famille Raiders est profondément attristée par le décès du légendaire John Madden », ont déclaré les Raiders dans un communiqué. « Peu d’individus ont autant contribué à la croissance et à la popularité du football professionnel que l’entraîneur Madden, dont l’impact sur le jeu à la fois sur et en dehors du terrain était incommensurable. »

Madden a été intronisé au Temple de la renommée du football professionnel en tant qu’entraîneur en 2006.

« Toute la famille du Temple de la renommée du football professionnel pleure le décès de l’entraîneur Madden », a déclaré le président du Temple de la renommée du football professionnel, Jim Porter, dans un communiqué. « Peu, voire aucun, ont eu un impact aussi important sur le football professionnel à autant de niveaux différents que l’entraîneur Madden. Il était avant tout un entraîneur. Il était entraîneur sur le terrain, entraîneur dans la cabine de diffusion et un coach dans la vie.

« Il était très aimé par des millions de fans de football dans le monde. »

Madden a pris sa retraite d’entraîneur après la saison 1979, mais c’est sa carrière de radiodiffuseur qui a suscité l’impact sans précédent qu’il a eu sur le jeu.

Devenu un commentateur de couleur bien connu sur les émissions de la NFL de 1979 à 2008, la voix de Madden est synonyme de football depuis de nombreuses générations. Sa voix, sa personnalité et sa connaissance du jeu ont été actualisées avec la série de jeux vidéo « Madden NFL » qui est toujours aussi forte quelque 30 ans après sa sortie initiale et continuera de porter le nom d’un homme dont l’impact sur le jeu est tout simplement incomparable.

Les informations sur le service commémoratif seront annoncées lorsqu’elles seront disponibles.

