L’entraîneur dit que Francis Ngannou pense toujours à affronter Jon Jones

Les événements à la carte de l’UFC pour le reste de 2021 se remplissent rapidement, mais une présence gigantesque manque toujours à la liste de fin d’année: le roi des poids lourds Francis Ngannou.

Ngannou est hors de combat depuis qu’il a éliminé Stipe Miocic en seulement 52 secondes au deuxième tour de leur match revanche en mars pour remporter la couronne des poids lourds de l’UFC. Le prochain combat d’unification du titre devrait être contre son ancien coéquipier, Ciryl Gane, qui a remporté une ceinture intérimaire avec un KO de Derrick Lewis à l’UFC 265. Et bien que rien ne soit encore officiel, l’entraîneur de Ngannou, Eric Nicksick, a déclaré à Ariel Helwani de The MMA Hour. Mercredi qu’une date au début de 2022 est ce que l’équipe anticipe actuellement.

« J’attends, et c’est ce à quoi nous avons pensé. Nous avons écouté janvier. Mais on ne sait jamais, mec. L’UFC est toujours prêt à vous lancer une balle courbe et ensuite, « Oh, devinez quoi ? Tu vas combattre Jon Jones maintenant.”

Le chemin de Ngannou depuis l’UFC 260 a été étrange. Le président de l’UFC, Dana White, a passé la période précédant le match revanche de Francis avec Miocic, déclarant que le vainqueur combattrait l’ancien champion des poids mi-lourds de l’UFC, Jon Jones, dans un combat des super-lourds. La confrontation entre Ngannou et Jones aurait fait beaucoup, cependant, les responsables de l’UFC se sont retournés presque immédiatement après avoir échoué à se réconcilier avec Jones.

Ainsi, ils ont ciblé un match revanche entre Lewis et Ngannou pour l’UFC 265. Une fois que Ngannou n’a pas pu se rendre à la date, l’UFC a choisi Gane comme remplaçant et a placé une ceinture provisoire dans le match même si cela s’est produit moins de cinq mois plus tard. de la victoire pour le titre de François.

Maintenant, on ne sait pas quand ou si Jones se battra à nouveau. Nicksick espère toujours que la confrontation entre les deux titans pourra se produire avant qu’elle ne soit perdue à jamais.

«Je pense toujours qu’il y a une possibilité, et vous avez tout à fait raison, je pense que c’est le combat à mener. Et je détesterais rater cette opportunité entre Francis et Jon. Cela me rappelle un peu quand Manny Pacquiao et Floyd Mayweather étaient censés se battre pour la première fois. Puis quelque chose s’est passé avec Pacquiao et la lueur s’est estompée. J’espère donc que c’est le combat qui se produira, car honnêtement, dans mon esprit, j’ai l’impression que Jon Jones est le meilleur livre pour livre de tous les temps. Et en tant qu’entraîneur et en tant que compétiteur, je veux rivaliser avec les meilleurs ».

L’entraîneur a également affirmé que si le combat avec Jones ne se matérialisait pas, Ciryl Gane pourrait être le prochain pour Ngannou.

“J’ai le plus grand respect pour Jon et Brandon Gibson et cette équipe de JacksonWink. Mais c’est ce que nous voulons faire, nous voulons rivaliser et nous allons rivaliser avec les meilleurs disponibles. Et je pense que Ciryl a mis son nom sur ce chapeau, mais c’est le combat que je pense que les fans et les médias et tout le monde veulent faire, c’est Jon et Francis. »

Pour l’instant, le combat de Jones reste un long plan. White a insisté à plusieurs reprises sur le fait qu’un combat pour l’unification du titre entre Ngannou et Gane est la nouvelle priorité de l’UFC pour la division.

Gane est un parfait 10-0 dans sa carrière de MMA et a remporté ses sept apparitions à l’UFC de manière dominante. Après son arrivée brutale sur Lewis à l’UFC 265, Ciryl a même été institué comme le favori pour vaincre Ngannou par divers bookmakers en ligne. Et tandis que le combat de Lewis était impressionnant pour Gane dans sa minutie, Nicksick a estimé qu’une performance précédente était la véritable “fête d’ouverture” du Français.

“Pour moi, il était en fait plus impressionné par ce qu’il a fait avec Alexander Volkov”, a déclaré Nicksick. “Je pensais que ce combat allait être plus révélateur, à mon avis, juste à cause de la portée et de la longueur et de ce dont Volkov est capable en tant qu’attaquant.”

La relation entre Ngannou et l’UFC a été fragile ces derniers mois. Ngannou a déclaré à GQ après l’UFC 265 que parfois il n’était même pas sûr s’il était vraiment le champion ou non. “C’est vraiment déroutant.” Il a ajouté qu'”il se passait beaucoup de choses dans les coulisses” et qu’il ne pensait pas que l’UFC était content de lui après avoir refusé une offre de contrat qui n’était “pas juste” à ses yeux avant le match revanche contre Miocic.

Mais finalement, Ngannou et son équipe ont géré les coups, et Nicksick a déclaré qu’ils continueraient de le faire jusqu’à ce que la prochaine étape du champion de 34 ans soit entièrement résolue.