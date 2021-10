L’entraîneur d’Ole Miss Lane Kiffin a été bombardé d’une balle de golf alors que les fans aigres du Tennessee jettent des déchets sur le terrain

L’entraîneur d’Ole Miss Lane Kiffin a été accueilli par un chœur de huées lorsqu’il est entré dans le stade Neyland avant que ses Rebels n’attaquent le Tennessee lors d’un affrontement avec la SEC samedi soir.

À la fin de la nuit, les huées se sont transformées en quelque chose de plus chaotique.

16 octobre 2021 ; Knoxville, Tennessee, États-Unis ; L’entraîneur-chef des Tennessee Volunteers Josh Heupel (face caméra) et l’entraîneur-chef des Mississippi Rebels Lane Kiffin se rencontrent au milieu du terrain après un match au Neyland Stadium. (Bryan Lynn-USA TODAY Sports)

Avec 54 secondes à jouer, les fans du Tennessee ont réagi à un mauvais endroit du football en jetant des ordures sur le terrain. Kiffin a été bombardé d’une balle de golf tandis que des bouteilles d’eau et même de la moutarde jonchaient les lignes de touche.

Les joueurs d’Ole Miss ont été contraints de monter sur le terrain alors que le match était retardé tandis que les officiels tentaient de reprendre le contrôle de la foule. Le groupe du Tennessee et les pom-pom girls ont également été contraints de partir alors que les débris pleuvaient.

Kiffin a gardé la balle de golf et l’a montrée alors que le jeu commençait à reprendre.

16 octobre 2021 ; Knoxville, Tennessee, États-Unis ; L’entraîneur-chef des Mississippi Rebels Lane Kiffin sur le terrain avant le match contre les Tennessee Volunteers au Neyland Stadium. (Bryan Lynn-USA TODAY Sports)

Ole Miss a pu arrêter la course du Tennessee dans les dernières secondes.

Alors que Kiffin quittait le terrain avec une escorte policière, les fans l’attendaient alors qu’il pénétrait dans le tunnel. Une vidéo montrait un fan de Volunteers criant « f— you Lane Kiffin, f— you !

Il a fait signe à la foule et a attrapé de manière impressionnante une bouteille d’eau qui a été jetée des gradins – une piètre pièce de la part de celui qui a jeté les ordures avec une poignée d’officiers se tenant juste là. Il a ensuite enlevé sa visière Ole Miss et l’a jetée dans la foule et s’est éloigné.

Le porteur de ballon du Mississippi Snoop Conner (24 ans) marque un touché alors qu’il est touché par le joueur de ligne défensive du Tennessee Da’Jon Terry (95) et le joueur de ligne défensive Ja’Quain Blakely (48) au cours de la première moitié d’un match de football universitaire de la NCAA le samedi 16 octobre. , 2021, à Knoxville, Tennessee (AP Photo/Wade Payne)

Ole Miss a remporté le match 31-26.