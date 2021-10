Avec seulement un mois environ avant que France Football ne remette le Ballon d’Or, les gens se demandent qui devrait remporter le prix. L’attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski est, comme prévu, l’un des favoris cette année – et son entraîneur est convaincu qu’il devrait le gagner. S’adressant à Abendzeitung (via un botteur), Julian Nagelsmann a déclaré que la régularité de son attaquant était ce qui devrait lui valoir le prix.

« Il mérite le Ballon d’Or », a déclaré Nagelsmann. « Et à mes yeux, il doit remporter le prix, car il a joué de manière incroyablement constante au cours des trois dernières années comme personne d’autre. »

Lewandowski a remporté le prix FIFA The Best l’année dernière pour ses performances incroyables en championnat et en Ligue des champions l’année dernière, mais n’a pas pu remporter le Ballon d’Or car France Football a arbitrairement choisi d’annuler le prix. Cette année, il est probable que ce soit un tirage au sort entre lui et Leo Messi, mais des noms aléatoires comme Mbappe et Benzema sont apparus dans les médias pour apparemment aucune autre raison que d’être français.

Pour Nagelsmann et la plupart des fans du Bayern, le choix est assez simple. Lewandowski devrait certainement remporter le Ballon d’Or de cette année, et il devrait probablement recevoir un trophée supplémentaire pour celui qui a été arbitrairement annulé l’année dernière. Il n’y a pas eu de meilleur joueur que lui ces vingt derniers mois, et il mérite d’être reconnu pour cela.

Quant à l’avenir de l’attaquant, Nagelsmann semble compter sur lui. « Si son corps reste comme ça, c’est loin d’être fini », a déclaré l’entraîneur. « Il est extrêmement dynamique, n’a pas de blessure, il peut beaucoup s’entraîner : je lui fais vraiment confiance pour jouer au plus haut niveau pendant encore quelques années – aussi parce qu’il fait tout dans sa vie pour être en pleine forme. »