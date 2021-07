L’entraîneur du Bayern Munich Julian Nagelsmann est un bourreau de travail

L’entraîneur du Bayern Munich Julian Nagelsmann prend apparemment son travail très au sérieux.

Selon un rapport de Sport Bild, tel que capturé par le compte Twitter iMiaSanMia, Nagelsmann a été plus que pleinement impliqué dans son travail depuis qu’il a commencé à travailler au club. Depuis le premier jour où il a mis le pied dans la Säbener Straße, il arrive au terrain d’entraînement à 7h45 du matin et repart à 8 ou 9 heures du soir. C’est plus de 12 heures, sinon 13, de travail !

Au cours de ses longues heures de travail à la Säbener Straße, Nagelsmann a intégré pas mal de changements en coulisses. Un changement est le vestiaire, qui a apparemment un nouveau design. Autre changement, et c’est le gros, c’est qu’il enregistre les discussions de son équipe, qui sont accessibles via l’application « Hudl », que les joueurs doivent désormais télécharger. De cette façon, même les joueurs qui ne sont pas présents lors des pourparlers peuvent toujours écouter ce que Nagelsmann avait à dire. Par exemple, les joueurs internationaux qui étaient en pause après l’Euro 2020 ont tous pu avoir une idée des idées de Nagelsmann grâce à la nouvelle application.

Avec des joueurs comme Thomas Müller et Serge Gnabry qui renoncent volontairement à quelques jours de leurs vacances pour reprendre l’entraînement en équipe plus tôt, et maintenant que l’éthique de travail de Nagelsmann a été découverte, il est clair que l’atmosphère de travail acharné du club est assez contagieuse. Peut-être pour une bonne raison aussi, car le début de la saison approche à grands pas et il n’y a plus beaucoup de temps pour que Nagelsmann s’habitue à sa nouvelle équipe.

Bien qu’il soit réconfortant de voir les joueurs et l’entraîneur travailler si dur, cependant, il pourrait être bon pour eux de faire une pause de temps en temps. Croyez-le ou non, il y a des choses plus importantes dans la vie que le football, et nous espérons que l’équipe le sait et ne se heurte pas au sol.

Cela dit, nous espérons également que tout ce travail acharné portera ses fruits avec une bonne saison !