L’entraîneur du Bayern Munich Julian Nagelsmann quitte Nike et rejoint Adidas

Le nouvel entraîneur du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, a pris un bon départ dans son nouveau club. Il a réussi à impressionner le public et le front office du Bayern. Il a ajusté la défense et a aidé Leroy Sane à retrouver sa forme.

En tant que fan de Bavière et du Bayern Munich depuis son plus jeune âge, Julian veut représenter les valeurs du club partout où il va. Maintenant, il a également changé de sponsor et est passé de Nike et a rejoint le géant allemand de l’habillement – Adidas.

Comme le rapporte Sport Bild (via Sport1), l’entraîneur bavarois s’est racheté du contrat avec la société américaine. Nagelsmann a payé environ 150 000 $ de sa poche puisqu’il lui restait un an à son contrat.

Oliver Brügger, porte-parole d’Adidas, a accueilli Nagelsman chez Adidas, en déclarant : « Nous sommes ravis d’accueillir Julian Nagelsmann dans la famille Adidas. C’est un jeune entraîneur très ambitieux qui rendra le FC Bayern Munich encore plus fort.

La nouvelle du passage de Nagelsman à Adidas a été bien accueillie par le front office du Bayern puisqu’Adidas est un sponsor et un actionnaire de longue date.