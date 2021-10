L’entraîneur du Bayern Munich Julian Nagelsmann testé positif au Covid-19

Mauvaise nouvelle pour les fans du Bayern Munich (encore !). Suite à son absence soudaine des coulisses lors de la victoire 4-0 du club sur Benfica à l’extérieur, l’entraîneur Julian Nagelsmann a officiellement été testé positif au Covid-19. Selon les canaux officiels du club, l’entraîneur de 34 ans retournera à Munich séparément de l’équipe et y ira en isolement national.

Voici le rapport officiel sur le Twitter du club :

Julian Nagelsmann a été testé positif au coronavirus malgré sa vaccination complète. Il rentrera à Munich séparément de l’équipe dans un avion médical et s’y isolera. – FC Bayern anglais (@FCBayernEN) 21 octobre 2021

Aucun mot exact sur si quelqu’un d’autre a été infecté dans l’équipe. Léon Goretzka, qui a également raté le match à cause de la « grippe » pourrait être un candidat, mais il est difficile de spéculer. Tous les joueurs et le personnel d’entraîneurs devraient être testés à leur arrivée à Munich, et quiconque sera testé positif sera mis en quarantaine tout comme l’entraîneur. Espérons que ce nombre finisse par être faible, voire inexistant.

À tout le moins, étant donné que Nagelsmann a agi de manière responsable et s’est fait vacciner, il devrait éviter les symptômes les plus sévères de la maladie. Il peut toujours entraîner l’équipe depuis la quarantaine, grâce à la puissance de la TECHNOLOGIE MODERNE. Nous espérons qu’il se rétablira rapidement. Le Bayern a absolument fait rouler des équipes cette saison, et ce serait dommage de voir cela se terminer car l’entraîneur est tombé malade.