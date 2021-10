L’entraîneur du Club de Bruges Philippe Clement veut rencontrer le patron de Man City Pep Guardiola

L’entraîneur du Club de Bruges Philippe Clement aimerait bien choisir le cerveau de Pep Guardiola sur ses méthodes à Manchester City, mais accepte avant leur affrontement en Ligue des champions mardi n’est pas le bon moment.

L’affrontement du Groupe A au stade Jan Breydel sera le premier des deux matchs entre les deux équipes au cours des prochaines semaines.

On lui a demandé si le double vainqueur de la Ligue des champions Guardiola a été une inspiration pour lui, a déclaré Clément lors de sa conférence de presse d’avant-match : « Bien sûr qu’il l’est. Je l’ai déjà indiqué dans de nombreuses interviews.

« J’aime la façon dont il fait jouer ses équipes et l’a fait dans différents clubs.

« Peut-être qu’à un autre moment, je lui parlerai et je lui parlerai aussi en privé après le match.

« J’aimerais vraiment rendre visite à Manchester City pour voir comment ils procèdent à leur suivi des joueurs et comment ils les entraînent, mais ce n’est pas quelque chose que je ferais avant un match de Ligue des champions.

Bruges a pris un bon départ dans la compétition après avoir remporté un match nul contre le Paris St Germain étoilé lors de son match d’ouverture, puis battu les demi-finalistes de 2020 à Leipzig.

Cela leur a donné un point d’avance sur City avant la rencontre de mardi.

« Après les deux premiers matchs, beaucoup plus de gens sauront que ce groupe est capable d’obtenir des résultats », a déclaré Clément. « Nous essaierons de répéter cela demain.

Clément conscient de l’ampleur de la tâche

« La croyance est toujours présente contre n’importe quel adversaire. Je me souviens qu’avant de nous rendre au Real Madrid lors de notre dernière campagne, les gens pensaient que nous n’obtiendrions rien de ce match (un match nul 2-2).

« Vous me connaissez depuis un certain temps maintenant et vous savez que je veux toujours gagner le prochain match. Même sentiment pour le groupe. Nous voulons gagner tout ce que nous pouvons.

Clément, cependant, ne se fait aucune illusion quant à l’ampleur de la tâche qui attend son équipe contre les finalistes de la saison dernière.

Il a déclaré : « Le Bayern Munich et Manchester City sont probablement les deux meilleures équipes du monde. Ce sera un défi de taille pour nous.

« Tous nos joueurs devront faire de meilleures performances qu’ils ne l’ont déjà fait et tout le monde devra apporter son jeu A, mais nous devons relever le défi et donner tout ce que nous avons. »

