L’entraîneur du Danemark rend hommage à Gareth Southgate alors que l’Angleterre atteint la finale de l’Euro 2020

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un navigateur Web prenant en charge la vidéo HTML5.

Le sélectionneur danois Kasper Hjulmand a rendu un hommage particulier à Gareth Southgate après la victoire de l’Angleterre en demi-finale de l’Euro 2020.

Les Three Lions affronteront l’Italie lors de la finale de dimanche à Wembley, mais ils avaient besoin de plus de temps pour affronter le Danemark mercredi soir.

Le brillant coup franc de Mikkel Damsgaard a donné l’avantage au Danemark en première mi-temps avant que le but de Simon Kjaer n’égalise l’Angleterre.

L’équipe de Southgate n’a pas pu prendre l’avantage avant la fin des 90 minutes et le match s’est prolongé en prolongation, Harry Kane s’assurant la victoire 2-1 en marquant le rebond sur son propre penalty, initialement sauvé par Kasper Schmeichel.

Southgate a maintenant guidé l’Angleterre vers sa première finale dans un tournoi majeur depuis 1966 et lors de sa conférence de presse d’après-match, Hjulmand a commencé par féliciter son manager adverse.

“Tout d’abord, je tiens à féliciter mon collègue Gareth”, a déclaré Hjulmand.



Gareth Southgate fait un travail “exceptionnel”, déclare le manager du Danemark (AP)

“J’ai suivi ce que la FA a fait stratégiquement et surtout comment Gareth dirige cette équipe depuis plusieurs années maintenant.

“La façon dont il travaille avec les jeunes joueurs, comment il s’implique et comment il se comporte avec les valeurs qu’il a et comment il représente et communique est exceptionnel.

— Alors, félicitations, Gareth. Je pense que vous faites un excellent travail dans un travail difficile.



Le but de Harry Kane a scellé la place de l’Angleterre en finale de l’Euro 2020 (. via .)

Hjulmand était également mécontent de la décision d’accorder à l’Angleterre une pénalité en prolongation après que les rediffusions télévisées aient montré que Raheem Sterling s’était écrasé avec un contact minimal.

«C’était une pénalité qui n’aurait pas dû être une pénalité. C’est quelque chose qui m’agace en ce moment. Nous sommes très déçus », a déclaré Hjulmand.

“Vous ne pouvez pas passer le ballon sur le terrain qui a tellement d’influence sur le jeu.

«Je sais que cela semble bizarre en ce moment, mais je ne peux pas m’empêcher d’avoir ces sentiments. Une chose est de perdre un match, ça arrive, mais perdre de cette façon est décevant parce que ces gars-là se sont beaucoup battus.

Plus: Équipe nationale d’Angleterre



«Cela semble amer, mais nous devons digérer cela avant de pouvoir discuter de ces sentiments. C’est une façon amère de quitter le tournoi.

« La façon dont nous avons perdu rend plus difficile de comprendre pourquoi nous avons perdu. Je dois faire attention à ce que je dis. Nous avons un groupe incroyable et nous pouvons certainement refaire quelque chose de grand.

« Peut-être qu’il est plus facile pour moi de dire ce que je ressens dans quelques jours. »

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();