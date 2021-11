L’entraîneur du Dinamo Moscou exhorte le duo de stars à ignorer Chelsea, Liverpool et Man City

Le patron du Dinamo Moscou, Sandro Schwarz, veut qu’Arsen Zakharyan et Konstantin Tyukavin ignorent l’intérêt signalé des gros canons de la Premier League.

Zakharyan, 18 ans, est considérée comme l’une des perspectives les plus excitantes de la Russie. Des scouts de toute l’Europe ont afflué pour voir le milieu de terrain offensif. Plus d’une douzaine de clubs de Bundesliga l’ont regardé, dont le Bayern Munich et le Borussia Dortmund.

Le Real Madrid, l’Atletico Madrid, Séville, l’Ajax, le PSV Eindhoven, l’Atalanta, la Roma et l’Inter Milan ont également effectué des contrôles.

Cependant, TEAMtalk a récemment révélé que des sources en Russie pensent que l’intérêt de la Premier League pourrait être le plus important avec les deux Manchester City et Chelsea le regardent de près.

Le coéquipier de Zakharyan au Dinamo, Tyukavin, intéresse également les deux clubs anglais. L’attaquant de 19 ans est, comme Zakharyan, passé par le système Dimano.

Liverpool a également été crédité d’un intérêt pour le premier, qui a fait ses débuts pour le Dinamo en 2020. Un an plus tard, il jouait pour l’équipe senior russe.

Zakharyan a marqué deux fois et récolté six passes décisives en 13 matchs de championnat cette saison. Il a maintenant été sélectionné quatre fois par la Russie.

Il est cependant sous contrat jusqu’en 2024 et Schwarz espère que Zakharyan et Tyukavin restent sur place.

« Ce serait stupide de ma part en tant qu’entraîneur de les rabaisser. Je pense qu’ils peuvent avoir une belle carrière », il a dit à Sport BILD, (via Sport Witness) interrogé sur l’intérêt de City et Chelsea.

« L’essentiel est qu’ils trouvent le bon moment pour passer à l’étape suivante de leur développement.

« Tout d’abord, je veux qu’ils jouent pour le Dinamo pendant un certain temps. Nous ne voulons pas simplement développer des joueurs et tomber nous-mêmes sur le bord du chemin. »

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de TEAMtalk…

« Jeux d’agents »

Zakharyan, lors de sa saison décisive l’année dernière, a inscrit trois buts et cinq passes décisives en 13 matches de championnat.

Il est clairement un talent et plus tôt ce mois-ci, un membre du bord du Dinamo a été interrogé sur une offre de 13 millions de livres sterling de Liverpool.

Sergey Stepashin a cependant minimisé l’intérêt.

Stepashin a déclaré à KP Sport (via Sport Witness) : « Non, ce sont des jeux d’agents. Il est encore un jeune homme. Il doit encore grandir et grandir.

« Je pense qu’Arsen peut jouer en Russie encore deux ou trois ans. Le temps doit passer pour qu’un footballeur réussisse.

« Et quand il aura 21 ans, c’est parfait. Regardez, presque personne ne joue bien à l’étranger de notre pays maintenant. Peut-être seulement Golovin.

LIRE LA SUITE: Edwards complote Barcelone pour voler avec l’élégant Néerlandais Liverpool lié