L’entraîneur du Missouri Eli Drinkwitz trolle Dan Mullen après avoir battu la Floride

Les choses ne vont pas bien à Gainesville. Un programme qui se tenait autrefois au sommet de l’écosystème SEC sous Steve Spurrier et Urban Meyer, la Floride a maintenant connu quatre saisons perdues en conférence depuis le départ de ce dernier en 2010.

Les Gators ont conclu la dernière finale aussi décevante samedi soir avec une défaite de 24 à 23 en prolongation contre le Missouri qui les a ramenés à 5-6 cette saison, nécessitant une victoire sur Florida State en finale pour atteindre l’éligibilité au bowl.

L’entraîneur Dan Mullen est peut-être sur le point de partir après l’effondrement de cette saison, mais pas avant que l’entraîneur des Tigers Eli Drinkwitz ne décide de venir chercher du sang. Lors de sa conférence de presse d’après-match, l’entraîneur de deuxième année a levé son sweat à capuche au-dessus de sa tête, a sorti un sabre laser jouet qui avait apparemment été placé stratégiquement derrière le pupitre à l’avance et a déclaré aux médias: « Que la force soit avec vous. »

MIC DROP de l’entraîneur de football #Mizzou Eli Drinkwitz après avoir battu la Floride en prolongation! ?? « Que la force soit avec toi. » pic.twitter.com/cVw9CcvXK0 – Andrew Kauffman (@AndrewABC17) 21 novembre 2021

Pour ceux qui ne le savent pas, il s’agit d’une référence au match Missouri-Floride de l’année dernière qui s’est déroulé le soir d’Halloween. Après un match vif qui comportait une bagarre à la mi-temps, Mullen s’est présenté devant la caméra pour s’adresser à la presse virtuelle après la victoire 41-17 de son équipe.

Vêtu d’un costume complet de Dark Vador.

Au cas où vous l’auriez oublié, voici comment Dan Mullen s’est présenté pour le presseur d’après-match de Mizzou de l’année dernière pic.twitter.com/0UD9I3Zy45 – Dave Matter (@Dave_Matter) 21 novembre 2021

Il convient de noter que, depuis le moment exact où la photo ci-dessus a été prise, la Floride n’est qu’à 10-9 sous Mullen. Et recevoir des brûlures au troisième degré de l’entraîneur SEC qui ressemble le plus à un gars qu’ils viennent de sortir de la rue et sur lequel ils ont jeté un casque peut s’avérer être le point de rupture pour l’entraîneur de quatrième année.

UConn a absolument torréfié l’UCF pour avoir utilisé un trophée imposteur « Civil ConFLiCT » et c’était glorieux