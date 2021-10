L’entraîneur du SC Freiburg, Christian Streich, offre son point de vue sur Joshua Kimmich du Bayern Munich

Pour tous ceux qui redoutent les retombées de l’admission récente de la star du Bayern Munich Joshua Kimmich qu’il n’est pas vacciné, il est probablement temps de simplement mettre votre armure et de l’effacer.

Tout le monde – littéralement tout le monde – va avoir une opinion sur ce sujet et les médias allemands vont s’assurer que chaque éminente personnalité du football est invitée à donner son avis.

Pour l’entraîneur du SC Fribourg Christian Streich, le vénérable manager a suivi une logique similaire à celle de Thomas Müller.

« Chaque personne dans notre pays est libre », a déclaré Streich (tel que capturé par Abendzeitung). « Je souhaite que le plus de personnes possible se fassent vacciner, car je connais les effets que cela peut avoir si vous ne vous faites pas vacciner. Le risque que vous ayez ensuite une évolution sévère lorsque vous contractez COVID-19 est quatre, cinq fois plus élevé. Et c’est pourquoi, bien sûr, j’aimerais que les gens qui sont aux yeux du public en soient conscients. Mais tout le monde est libre, et c’est fondamentalement une bonne chose. Et c’est pourquoi vous devez respecter cette opinion.

Certes, ce sujet est loin d’être terminé.