L’entraîneur du Tennessee et le chancelier désavouent le comportement des fans: « Étonné et écoeuré »

L’entraîneur de football du Tennessee Josh Heupel et le chancelier de l’université Donde Plowman ont condamné le comportement des fans lors de la défaite des Volontaires contre Ole Miss samedi soir.

Les fans du Tennessee ont réagi négativement à une balle au cours du quatrième quart du match intense et ont jonché le terrain de tout, des bouteilles d’eau à la moutarde et aux balles de golf. Les balles de golf ont été lancées sur l’entraîneur d’Ole Miss Lane Kiffin.

Le porteur de ballon du Mississippi Snoop Conner (24 ans) marque un touché alors qu’il est touché par le joueur de ligne défensive du Tennessee Da’Jon Terry (95) et le joueur de ligne défensive Ja’Quain Blakely (48) au cours de la première moitié d’un match de football universitaire de la NCAA le samedi 16 octobre , 2021, à Knoxville. (Photo AP/Wade Payne)

« Je suis déçu de la façon dont le match s’est terminé avec des choses jetées de la foule », a déclaré Heupel aux journalistes après le match. « Je sais que c’est très peu de membres de notre public. Pendant la majeure partie du match, quelle atmosphère incroyable de voir Vol Nation montrer ce qu’ils ont fait. »

Ploughman a tweeté à propos de l’incident.

« Je suis étonné et écoeuré par le comportement de certains fans de Vol à la fin du match de ce soir. Un bon esprit sportif doit faire partie de qui nous sommes en tant que bénévoles. Un comportement qui met les étudiants-athlètes, les entraîneurs, les visiteurs et les autres fans en danger n’est pas quelque chose nous tolérerons. »

L’entraîneur du Mississippi Lane Kiffin marche sur la touche lors de la seconde moitié du match de football universitaire de l’équipe de la NCAA contre le Tennessee le samedi 16 octobre 2021 à Knoxville, Tennessee (AP Photo/Wade Payne)

Le commissaire de la SEC, Greg Sankey, a également condamné le comportement.

« La Conférence a établi des attentes en matière de comportement et d’esprit sportif, et les actions des fans lors du match de samedi soir étaient inacceptables en toutes circonstances. Nous sommes habitués à une compétition intense chaque semaine, mais il n’est en aucun cas acceptable de mettre en danger les participants au concours et de perturber un match », a déclaré Sankey.

« Nous examinerons les politiques existantes de la Conférence et le pouvoir du commissaire d’imposer des sanctions et de communiquer avec la direction de l’Université du Tennessee – et de toutes les universités membres de la SEC – pour nous assurer que cette situation ne se répète pas. »

16 octobre 2021 ; Knoxville, Tennessee, États-Unis ; L’entraîneur-chef des Tennessee Volunteers Josh Heupel (face caméra) et l’entraîneur-chef des Mississippi Rebels Lane Kiffin se rencontrent au milieu du terrain après un match au Neyland Stadium. (Bryan Lynn-USA TODAY Sports)

Kiffin a été bombardé de plus de débris alors qu’il quittait le terrain. Ole Miss a gagné, 31-26.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.