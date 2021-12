L’entraîneur et ancien joueur des Detroit Tigers est décédé à 49 ans

Kimera Bartee, entraîneure du premier but des Tigers de Detroit et ancienne joueuse, est décédée lundi, selon le Detroit Free Press. Il avait 49 ans. La cause du décès n’a pas été annoncée, mais les Tigres ont confirmé la nouvelle mardi. Le Detroit Free Press a déclaré que Bartee rendait visite à son père à Omaha, dans le Nebraska, pour les vacances avant de s’effondrer.

« Comme beaucoup à travers le baseball, j’ai été dévasté par la nouvelle du décès de Kimera », a déclaré le manager des Tigers AJ Hinch dans un communiqué, selon MLB.com. « Dès le début de l’entraînement de printemps de l’année dernière, il était clair que » KB « était la quintessence de l’entraîneur d’un joueur, ayant une capacité étrange à établir des liens profonds avec n’importe qui, d’une recrue à un vétéran de 10 ans. J’étais fier de lui l’altruisme et l’adaptabilité lorsqu’il est rapidement passé au personnel de la Ligue majeure la saison dernière, et à quel point il était excité à propos de l’avenir brillant qu’il avait dans le baseball et dans la vie. Le sport a perdu un homme incroyable, mais plus important encore, sa famille a perdu un amour fiancé, père et fils. »

Les mots ne peuvent décrire ma tristesse. Ce que nous avons perdu au baseball en tant qu’entraîneur et mentor de joueurs avec une positivité constante n’est rien en comparaison de ce que sa famille a perdu en tant que fiancé, père et fils. Repose en paix, Ko. https://t.co/VeZ7384H0I – AJ Hinch (@ajhinch) 21 décembre 2021

Bartee a rejoint l’équipe d’entraîneurs des Tigers la saison dernière après avoir passé la saison 2020 avec les Phillies de Philadelphie. Il a également été entraîneur de première base et instructeur de champ extérieur pour les Pirates de Pittsburgh de 2017 à 2019. Avant cela, Bartee a passé neuf saisons dans l’organisation des Pirates en tant que coordinateur du champ extérieur et des courses de base.

« Nous tous, dans la famille du baseball des Tigers, avons été choqués et attristés d’apprendre que l’entraîneur de première base Kimera Bartee est décédé subitement lundi à l’âge de 49 ans », a déclaré le directeur général des Tigers, Al Avila, dans un communiqué. , à la fois joueuse et entraîneure, Kimera était connue comme une âme bienveillante mais [an] compétiteur intense qui a fait de son mieux chaque jour pour élever ceux qui l’entouraient à faire de grandes choses. »

Bartee a commencé sa carrière dans la MLB en 1996 en tant que membre des Tigers. Au cours de sa saison recrue, Bartee a volé 20 buts et a frappé son premier coup de circuit contre le candidat de la recrue de l’année Jose Rosado. Bartee passera trois saisons de plus avec les Tigers avant de jouer pour les Reds de Cincinnati et les Rockies du Colorado. Bartee a joué au baseball universitaire à l’Université Creighton où il a aidé les Bluejays à atteindre les College World Series en 1991.