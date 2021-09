L’entraîneur fait l’éloge de la star de West Ham alors que la forme mène à ses débuts internationaux

in

L’entraîneur de West Ham, Stuart Pearce, a félicité l’un des joueurs de David Moyes après que sa forme époustouflante ait conduit à ses débuts internationaux.

Les Hammers ont connu un grand succès ces derniers mois sous les Ecossais. Ils se sont qualifiés pour la Ligue Europa cette saison en terminant sixième du classement la saison dernière.

Ils ont pris cette forme en 2021-2022, restant invaincus lors de leurs trois premiers matchs. Jambon occidental ont également marqué 10 buts au cours de cette période, dont quatre contre Newcastle United et Leicester City.

Un homme qui a joué un rôle essentiel dans leur succès est un homme cible de 31 ans Michel Antonio. L’attaquant né à Londres s’est récemment transformé en un buteur mortel, malgré ses débuts en tant que milieu de terrain droit.

Antonio est devenu le 24 août le meilleur buteur de West Ham en Premier League contre Leicester. Il a dépassé Paolo Di Canio en marquant ses 48e et 49e buts dans la compétition.

L’attaquant a changé d’allégeance nationale pour représenter Jamaïque sur la scène internationale plus tôt cette année. Il a fait ses débuts lors de la récente défaite 3-0 contre le Panama.

Interrogé sur Antonio, Pearce a déclaré : « Il cherchera et dira ‘Est-ce que je peux me qualifier pour la Coupe du monde et y jouer ?’

« Il a fait preuve d’un réel niveau de régularité, au cours des deux dernières années, je dois le dire. Je l’ai engagé à Nottingham Forest en tant qu’ailier, et c’est à ce niveau de régularité que vous vous efforcez toujours.

« Son niveau de professionnalisme, son niveau de cohérence ont atteint le plafond sous la direction de David [Moyes] et David tire vraiment le meilleur de lui. Et je pense que du point de vue de Mich, il a vraiment apprécié son football.

“Que ses blessures de temps en temps l’aient empêché d’obtenir un niveau de cohérence de la part des managers, qui sait.”

Antonio cherchera à marquer son premier but international lors du prochain match des Reggae Boyz. Ils affronteront le Costa Rica lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde jeudi.

