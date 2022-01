L’entraîneur K a poursuivi Michael Devoe de Georgia Tech pour avoir parlé de déchets

Le basket-ball universitaire sera certainement différent sans Mike Krzyzewski, entraîneur des Duke Blue Devils. Mais je dois dire que nous n’allons pas manquer le genre d’explosions comme celle qui s’est déroulée lors du match de mardi contre Georgia Tech.

L’entraîneur K a perdu son sang-froid en fin de seconde période lorsque le meilleur buteur de Georgia Tech, Michael Devoe, l’a pointé du doigt et a prononcé quelques mots pour l’entraîneur-chef du Temple de la renommée. Au lieu de rire des plaisanteries de la compétition, Coach K a répondu de la manière la plus Coach K possible.

Il a poursuivi Devoe et a eu une longue discussion animée avec les arbitres.

Bien sûr, Georgia Tech était à la traîne à l’époque, donc ce n’était pas exactement le meilleur moment pour parler de dénigrement à l’entraîneur adverse (ou au banc). Mais c’est quand même le genre de chose que n’importe quel autre entraîneur rejetterait. De plus, Devoe n’est pas un gommage – il est le meilleur buteur de l’ACC. Laissez-le s’amuser.

À la fin du match, Krzyzewski était encore un peu échauffé par l’échange. Il a rencontré Devoe pour lui donner une conférence d’après-match et a également parlé à l’entraîneur-chef de Georgia Tech, Josh Pastner.

Dans une interview d’après-match, Devoe a expliqué ce qui s’est passé. Selon lui, Krzyzewski a laissé tomber la carte « Vous ne savez pas à qui vous parlez ». Via USA TODAY Sports :

« Il a dit: » Vous ne savez pas à qui vous parlez. Mais j’essayais juste de rivaliser avec eux. C’est tout ce qu’il y avait. Donc je suppose qu’il l’a mal pris. Mais moi en tant que compétiteur, je veux battre Duke. J’y suis allé et je me suis excusé après le match et tout comme ça.

Duke a fini par gagner, 69-57. Devoe a marqué 21 points dans la défaite.