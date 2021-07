L’entraîneur Khabib Nurmagomedov ne prend aucun argent de ses combattants et paie pour tout, déclare le combattant de l’UFC Islam Makhachev

in

Lorsque la plupart des gens quittent l’UFC, certainement à leur apogée, ils restent rarement à la retraite.

Khabib Nurmagomedov est l’un des rares dont on pense généralement qu’il a complètement raccroché ses gants, et sa transition naturelle vers l’entraîneur en est une partie.

Khabib a terminé sa carrière de MMA invaincu

L’ancien champion des poids légers de l’UFC 29-0 s’est incliné après avoir battu Justin Gaethje à l’UFC 254, mais depuis lors, il entraîne et coince bon nombre de ses compatriotes russes de l’American Kickboxing Academy.

Des noms comme Umar Nurmagomedov – le cousin de Khabib – et Islam Makhachev, qui a remporté la victoire samedi, ont profité des avantages d’avoir Khabib à leurs côtés.

S’exprimant après avoir soumis Thiago Moises au quatrième tour de l’événement UFC de samedi, Makhachev a expliqué à quel point The Eagle est vraiment altruiste.

“Si quelqu’un dit que je suis comme Khabib, je suis d’accord avec cela”, a déclaré Makhachev lors de la conférence de presse d’après-combat de l’UFC Vegas 31.

Islam Makhachev avec son équipe, dont Khabib Nurmagomedov

« Je veux être comme Khabib. C’est un grand homme, il est champion, il a beaucoup d’argent maintenant, beaucoup de tout, mais toujours un homme humble.

« Il vient aux États-Unis sans sa famille, reste un, deux mois juste pour m’aider. Il ne prend pas d’argent, rien. Il vient juste et aide toute l’équipe. Il fait tout pour l’équipe.

Et ce n’est pas seulement que Khabib ne prendra pas d’argent à son équipe – comme, bien sûr, les entraîneurs et les entraîneurs le font normalement pendant les camps – il paie également pour tout.

“Nous venons aux États-Unis sans lui, à San José”, a poursuivi Makhachev. «Il loue une grande maison pour l’équipe, il loue beaucoup de voitures pour l’équipe et personne ne paie.

« Il paie pour tout. Je ne peux pas t’expliquer sur Khabib car il fait plein de trucs mais personne ne le sait. Nous devons tous lui dire merci.

Khabib est peut-être à la retraite, mais il envisage de s’impliquer dans la carrière de ses proches

Khabib a un dossier sans faille depuis sa transition vers un cornerman avec tous ses combattants sortant victorieux.

Makhachev a maintenant une fiche de 20-1 dans sa carrière et sur une séquence de huit victoires consécutives dans la division des poids légers de l’UFC.

La division est actuellement dominée par Charles Oliviera et il devrait rencontrer Dustin Poirier après que The Diamond ait battu Conor McGregor plus tôt ce mois-ci lors de la troisième bataille de deux précédents ennemis de Khabib.