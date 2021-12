L’entraîneur personnel de Tristan Thompson allègue que la star de la NBA a été payée pour garder sa grossesse silencieuse

La saga Tristan Thompson continue. La nouvelle a éclaté que le joueur de la NBA et petit ami de Khloé Kardashian attendrait son troisième enfant avec une femme qui dit avoir conçu alors que la star de Sacramento Kings sortait encore avec la star de télé-réalité plus tôt cette année. La femme, une entraîneuse personnelle du Texas nommée Maralee Nichols, dit qu’elle a passé beaucoup de temps avec Thompson et qu’elle a eu des relations intimes à plusieurs reprises. Elle doit accoucher d’un jour à l’autre et vit maintenant en Californie. Elle poursuit Thompson pour une pension alimentaire pour enfants. Maintenant, elle dit qu’il lui a offert de l’argent pour qu’elle se taise.

TMZ rapporte un prétendu échange de texte entre Thompson et Nichols, que Nichols a soumis au tribunal. Il lui a offert 75 000 $ pour qu’elle se taise. Dans le texte, Thompson aurait dit à Nichols: « Ne sera pas du tout impliqué », dit-il, menaçant de ne pas participer à la vie de l’enfant. Il l’informe également qu’il prend sa retraite après cette saison NBA et qu’il est préférable qu’elle prenne les 75 000 $ qu’il propose plutôt que d’essayer d’obtenir une pension alimentaire pour enfants.

« Si vous pensez qu’avoir ce bébé va vous rapporter de l’argent, c’est complètement faux », poursuit-il. « Vous savez que je prends ma retraite après cette saison. Donc, en termes de soutien, ce sera tout ce qui est nécessaire mensuellement pour quelqu’un qui est au chômage … alors vous feriez mieux de prendre ces 75 000 $ que j’offre parce que vous ne le ferez pas cela n’a rien à voir avec le fait d’avoir un enfant avec un père au chômage. »

Nichols indique sa date d’échéance dans les documents judiciaires comme étant le 3 décembre. Le Daily Mail a exclusivement découvert les documents judiciaires, qui détaillent leur relation et leurs relations présumées. Thompson admet avoir eu des relations sexuelles avec Nichols à plusieurs reprises. Il aurait dit que le branchement n’était qu’une nuit. Nichols prétend le contraire, affirmant que les deux étaient ensemble pendant environ cinq mois avant sa conception en mars.

Kardashian a de nouveau rompu avec Thompson en mai, peu de temps après qu’une femme du nom de Sydney Chase a affirmé qu’elle avait rencontré Thompson. Thompson et Kardashian se seraient depuis concentrés sur la coparentalité de leur fille de 3 ans, True.