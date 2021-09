L’entraîneur polonais admet qu’il dépend fortement de Robert Lewandowski

Lors de la victoire 4-1 de la Pologne en qualification pour la Coupe du monde contre l’Albanie la semaine dernière, Robert Lewandowski a porté sa forme du Bayern Munich au niveau international et a marqué son 70e but international. Il a également fourni une passe décisive à Grzegorz Krychowiak pour le troisième but polonais du match. Il vient de marquer un record de 41 buts en Bundesliga pour le Bayern la saison dernière, mais son casting de soutien avec les champions d’Allemagne est, sans aucun doute, bien plus fort que son casting de soutien avec la Pologne.

Lors de leur dernier des trois matches de qualification de la trêve internationale, la Pologne accueillera l’Angleterre à Varsovie. L’équipe de Gareth Southgate occupe actuellement la tête du groupe I des qualifications de l’UEFA avec un bilan parfait, mais la Pologne tentera d’arrêter cela la semaine prochaine et empêchera l’Angleterre de décrocher la première place du groupe avec 5 autres qualifications à disputer après cela.

S’exprimant avant l’affrontement, le sélectionneur polonais Paulo Sousa n’a pas hésité à admettre que son équipe dépendait fortement de Lewandowski pour obtenir des résultats (Daily Mail). Alors que la Pologne compte quelques autres joueurs de haut niveau comme Wojciech Szczęsny (Juventus) et Krzysztof Piątek (Hertha Berlin), le poids du fardeau repose toujours sur les épaules de Lewandowski. Sousa en est bien conscient et sait qu’il faudra quelque chose de spécial pour obtenir un résultat contre une équipe anglaise qui a presque remporté son premier titre depuis 1966 cet été. « Nous voulons rivaliser avec les meilleurs, mais nous savons que nous n’avons pas le même niveau que l’Angleterre. S’ils perdent un joueur, ils en ont deux ou trois du même niveau. Ici, c’est juste Robert », a-t-il déclaré.

Il faut certainement une performance d’équipe pour obtenir des résultats positifs, en particulier contre une équipe comme l’Angleterre, mais Sousa a continué en étant réaliste quant au niveau de Lewandowski par rapport au reste de l’équipe nationale polonaise. « En tant que manager, tu parles de l’équipe mais c’est vrai qu’il y a une grosse différence entre le niveau de Robert et les autres. Nous abordons la meilleure façon d’y faire face et Robert comprend parce qu’il est un grand leader et aime son pays. Il sait qu’avec l’équipe nationale, il doit faire quatre, cinq, six fois plus qu’au Bayern. Pousser tout le temps, marquer des buts, interagir avec les autres », a-t-il souligné.

Jusqu’à présent, cependant, Sousa et Lewandowski ont le sentiment d’avoir vu de grandes choses du reste de l’équipe polonaise. La tête de Lewandowski lors de la victoire contre l’Albanie était un excellent exemple d’un but d’équipe ayant le bon attaquant au bon endroit au bon moment. “Sa tête contre l’Albanie était quelque chose sur lequel nous avons travaillé sur le terrain d’entraînement le matin du match. C’était fantastique de voir le travail d’équipe. Quand nous avons la qualité de Robert sur le terrain, tout peut arriver en notre faveur », a expliqué Sousa.

En plus de Lewandowski et Krychowiak, Adam Buksa et Karol Linetty ont également figuré sur la feuille de match de la Pologne lors de la victoire contre l’Albanie, ce que Lewandowski aimait voir. “C’était bien que d’autres aient marqué contre l’Albanie parce que cela peut nous donner confiance. C’était le but, toute l’équipe tirait », a-t-il exhorté. «À la maison, nous avons constaté que nous sommes capables de rivaliser avec succès avec des équipes meilleures que nous. Nous sommes toujours plus forts au stade national que partout ailleurs », a-t-il poursuivi, confiant qu’ils peuvent se montrer à la hauteur contre les Trois Lions.

Photo de Rafal Rusek/PressFocus/MB Media/.